Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या, CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात

By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Sun, 16 Aug 2026 11:45 AM (IST)

राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रविवार सुबह एक सफाई कर्मचारी अनिल की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

पूर्वी दिल्ली : कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज।

पूर्वी दिल्ली : कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज।

HighLights

  1. कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल की चाकू घोंपकर हत्या।

  2. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई।

  3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपित की पहचान और तलाश में जुटी।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रविवार सुबह एक सफाई कर्मचारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

मृतक की पहचान अनिल के रूप में हुई है। वह मेट्रो वेस्ट कंपनी में काम करता था। यह कंपनी यमुनापार क्षेत्र में एमसीडी के लिए कूड़ा उठाने का काम करती है। पुलिस के अनुसार घटना रविवार सुबह की है।

WhatsApp Image 2026-08-16 at 10.43.12 AM

अनिल की फाइल फोटो। सौजन्य- स्वजन

हमलावर ने अनिल पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान और तलाश में जुटी है।

इलाके के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें- 'स्वयं खाना बनाया, पापा को दिया और पहली बार हमें जल्दी सोने को बोला', संगम विहार मर्डर मामले में बोलीं बेटियां