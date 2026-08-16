दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या, CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रविवार सुबह एक सफाई कर्मचारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

मृतक की पहचान अनिल के रूप में हुई है। वह मेट्रो वेस्ट कंपनी में काम करता था। यह कंपनी यमुनापार क्षेत्र में एमसीडी के लिए कूड़ा उठाने का काम करती है। पुलिस के अनुसार घटना रविवार सुबह की है।

अनिल की फाइल फोटो। सौजन्य- स्वजन

हमलावर ने अनिल पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान और तलाश में जुटी है।