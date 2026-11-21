जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उचित हालात में बच्चे का जैविक पिता जानने का अधिकार पिता की निजता के अधिकार से ऊपर हो सकता है। एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने कहा कि निजता मौलिक अधिकार है, पर पूर्ण नहीं, इसे बच्चे के मूल जानने के अधिकार से संतुलित करना होगा।उक्त टिप्पणी करते हुए पारिवारिक अदालत के डीएनए टेस्ट संबंधी आदेश को बरकरार रखा।