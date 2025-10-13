संजय कपूर की वसीयत पर सवाल, करिश्मा के बच्चों ने कोर्ट के सामने खोला राज
दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने उच्च न्यायालय में कहा कि उनके पिता की वसीयत जाली है। वसीयत में बेटे का नाम और बेटी का पता गलत लिखा गया है। वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर के अपने बच्चों के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए ऐसी त्रुटियां उनके स्वभाव के विपरीत हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति के विवाद में अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि उनके पिता की वसीयत फर्जी है, क्योंकि इसमें कई जगहों पर उनके बेटे का नाम और बेटी का पता गलत लिखा है।
करिश्मा कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने वसीयत में त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि संजय कपूर अपनी बेटी का पता जानते थे और ऐसी त्रुटियां संजय कपूर के चरित्र के बिल्कुल विपरीत हैं।
जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर के अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, फिर वह वसीयत में अपनी बेटी का पता कैसे गलत लिख सकते हैं। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि उनके बेटे का नाम कई जगहों पर कैसे गलत लिखा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर वसीयत में संशोधन किया जा रहा है, तो कई अन्य बुनियादी चीजें हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है।
