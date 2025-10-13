Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजय कपूर की वसीयत पर सवाल, करिश्मा के बच्चों ने कोर्ट के सामने खोला राज

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने उच्च न्यायालय में कहा कि उनके पिता की वसीयत जाली है। वसीयत में बेटे का नाम और बेटी का पता गलत लिखा गया है। वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर के अपने बच्चों के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए ऐसी त्रुटियां उनके स्वभाव के विपरीत हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति के विवाद में अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि उनके पिता की वसीयत फर्जी है, क्योंकि इसमें कई जगहों पर उनके बेटे का नाम और बेटी का पता गलत लिखा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करिश्मा कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने वसीयत में त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि संजय कपूर अपनी बेटी का पता जानते थे और ऐसी त्रुटियां संजय कपूर के चरित्र के बिल्कुल विपरीत हैं।

    जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर के अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, फिर वह वसीयत में अपनी बेटी का पता कैसे गलत लिख सकते हैं। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि उनके बेटे का नाम कई जगहों पर कैसे गलत लिखा जा सकता है।

    उन्होंने कहा कि अगर वसीयत में संशोधन किया जा रहा है, तो कई अन्य बुनियादी चीजें हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है।