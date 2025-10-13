संजय कपूर की वसीयत पर सवाल, करिश्मा के बच्चों ने कोर्ट के सामने खोला राज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति के विवाद में अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि उनके पिता की वसीयत फर्जी है, क्योंकि इसमें कई जगहों पर उनके बेटे का नाम और बेटी का पता गलत लिखा है।

करिश्मा कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने वसीयत में त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि संजय कपूर अपनी बेटी का पता जानते थे और ऐसी त्रुटियां संजय कपूर के चरित्र के बिल्कुल विपरीत हैं।

जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर के अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, फिर वह वसीयत में अपनी बेटी का पता कैसे गलत लिख सकते हैं। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि उनके बेटे का नाम कई जगहों पर कैसे गलत लिखा जा सकता है।