    कंझावला हत्याकांड: शराब पार्टी में युवक की गोली मारकर हत्या, तीन गिरफ्तार

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:18 PM (IST)

    दिल्ली के कंझावला में शराब पार्टी के दौरान झगड़े में एक युवक, अफरोज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीन आरोपियों - रोहित, लकी और संदीप को गिरफ्तार किया है। रोहित ने बहस के बाद अफरोज को गोली मार दी थी। संदीप पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। अफरोज की डेढ़ साल पहले शादी हुई थी और उसकी एक बेटी है। परिवार में मातम छाया हुआ है।

    दिल्ली के कंझावला में शराब पार्टी के दौरान झगड़े में एक युवक, अफरोज की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। कंझावला थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित उर्फ भांजा उर्फ धर्मेंद्र (28), लकी (21) और संदीप उर्फ कबूतर (28) के रूप में हुई है।

    रोहिणी जिले के पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 6:54 बजे कंझावला थाने में एक पीसीआर कॉल आई। मुखबिर ने सूचना दी कि महावीर विहार में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक खाली प्लॉट में एक युवक का शव पड़ा मिला। कॉल करने वाले आजाद ने मृतक की पहचान अपने भाई मोहम्मद अफरोज उर्फ बाबू (25) के रूप में की। अफरोज के सिर और सीने के पिछले हिस्से में गोली के निशान थे।

    साक्ष्य जुटाने के लिए क्राइम सीन और एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। आजाद के बयान के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जाँच में पता चला कि सोमवार रात मृतक अफरोज़ अपने दोस्तों रोहित, संदीप और लकी के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों में बहस हुई और गुस्से में रोहित ने अफरोज़ पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी। अफरोज़ की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तीनों आरोपी फरार हो गए।

    सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल पर छापा मारा और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल मुख्य आरोपी रोहित के पास से बरामद कर ली गई। पूछताछ में रोहित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि शराब पीते समय उसका अफरोज़ से झगड़ा हुआ था और गुस्से में उसने गोली चला दी। लकी और संदीप मौके पर मौजूद थे और उन्होंने ही घटना को अंजाम दिया था।

    जांच में पता चला कि आरोपी संदीप उर्फ कबूतर पहले भी दो मामलों में शामिल रहा है: एक लूट का और दूसरा हत्या के प्रयास का, जो 2021 में प्रेम नगर और कंझावला थानों में दर्ज किया गया था। अन्य दो आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने बताया कि आगे की जाँच जारी है।

    अफरोज़ की डेढ़ साल पहले शादी हुई थी और वह अपने पीछे पत्नी और मासूम बेटी को छोड़ गया है। अफ़रोज़ उर्फ़ बाबू की मौत से उसके परिवार में मातम छा गया है। उसकी शादी अभी डेढ़ साल पहले ही हुई थी। अफ़रोज़ की नौ महीने की एक बेटी है, जबकि उसकी पत्नी तीन महीने की गर्भवती है। घर में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोग बेसुध हैं, फूट-फूट कर रो रहे हैं। परिवार के लोग कहते हैं कि अफ़रोज़ मेहनती और खुशमिजाज़ था। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि दोस्ती उसकी जान ले लेगी।