कंझावला हत्याकांड: शराब पार्टी में युवक की गोली मारकर हत्या, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। कंझावला थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित उर्फ भांजा उर्फ धर्मेंद्र (28), लकी (21) और संदीप उर्फ कबूतर (28) के रूप में हुई है।

रोहिणी जिले के पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 6:54 बजे कंझावला थाने में एक पीसीआर कॉल आई। मुखबिर ने सूचना दी कि महावीर विहार में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक खाली प्लॉट में एक युवक का शव पड़ा मिला। कॉल करने वाले आजाद ने मृतक की पहचान अपने भाई मोहम्मद अफरोज उर्फ बाबू (25) के रूप में की। अफरोज के सिर और सीने के पिछले हिस्से में गोली के निशान थे।

साक्ष्य जुटाने के लिए क्राइम सीन और एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। आजाद के बयान के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जाँच में पता चला कि सोमवार रात मृतक अफरोज़ अपने दोस्तों रोहित, संदीप और लकी के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों में बहस हुई और गुस्से में रोहित ने अफरोज़ पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी। अफरोज़ की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तीनों आरोपी फरार हो गए।

सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल पर छापा मारा और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल मुख्य आरोपी रोहित के पास से बरामद कर ली गई। पूछताछ में रोहित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि शराब पीते समय उसका अफरोज़ से झगड़ा हुआ था और गुस्से में उसने गोली चला दी। लकी और संदीप मौके पर मौजूद थे और उन्होंने ही घटना को अंजाम दिया था।

जांच में पता चला कि आरोपी संदीप उर्फ कबूतर पहले भी दो मामलों में शामिल रहा है: एक लूट का और दूसरा हत्या के प्रयास का, जो 2021 में प्रेम नगर और कंझावला थानों में दर्ज किया गया था। अन्य दो आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने बताया कि आगे की जाँच जारी है।