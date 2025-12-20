कालकाजी में शुरू होना था मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, 20 सालों के बाद भी अधर में हॉस्पिटल

मुहम्मद रईस, साउथ दिल्ली। कालकाजी में पूर्णिमा सेठी मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट 2005 में शुरू हुआ था। MCD स्टैंडिंग कमेटी से मंज़ूरी मिलने के बाद, इसे अगले तीन सालों में पूरा होना था, लेकिन कंस्ट्रक्शन पाँच साल बाद ही शुरू हुआ। इस देरी की वजह से लागत भी 31 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ रुपये हो गई। बिल्डिंग 2015 में बनकर तैयार हुई, और उसी साल 19 अक्टूबर को OPD सेवाएँ शुरू की गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्लान था कि इसे धीरे-धीरे 100 बेड की क्षमता तक बढ़ाया जाएगा और मल्टी-स्पेशियलिटी सेवाएँ शुरू की जाएँगी। हालाँकि, OPD सेवाएँ शुरू होने के 10 साल बाद भी, प्रोजेक्ट एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। हॉस्पिटल का नाम कालकाजी की पूर्व BJP विधायक के नाम पर रखा गया है। अभी की सरकार भी BJP की है। 8,450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर बनी आठ-मंजिला बिल्डिंग 26,102 स्क्वायर मीटर के बिल्ट-अप एरिया में फैली हुई है।

जनरल OPD सेवाओं के अलावा, इसमें बच्चों की बीमारी, स्त्री रोग और प्रसूति, आँखों की बीमारी, ENT और दाँतों के इलाज के लिए डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सुविधाएं भी मिलनी थीं। कॉम्प्लेक्स में 20 स्टाफ क्वार्टर और 104 कारों की पार्किंग भी शामिल है। पिछले दस सालों में, आठ-मंज़िला बिल्डिंग का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही इस्तेमाल हुआ है। पार्किंग एरिया और बाकी सात फ्लोर अभी भी खाली पड़े हैं और उन पर धूल जम रही है।

सूत्रों के अनुसार, कंस्ट्रक्शन के दौरान कई स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज़ किया गया। जिस ज़मीन पर हॉस्पिटल बना है, वह पहले एक बड़ा तालाब था। नतीजतन, अब बेसमेंट में पानी रिसता है। आठ-मंजिला बिल्डिंग बिना प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग के बनाई गई थी। इसलिए, हॉस्पिटल को अभी तक फायर डिपार्टमेंट और दूसरे संबंधित विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं मिले हैं।