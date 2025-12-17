सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर रिटायर्ड मेजर से 23 लाख ठगे, बेटी और भतीजी को फर्जी अप्वॉइंटमेंट लेटर तक थमाए

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। सेना से सेवानिवृत्त मेजर के साथ सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने उनकी बेटी और भतीजी को आयकर विभाग और कोलकाता रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 23 लाख रुपये की ठगी कर ली।

आरोप है कि ठगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र, इंटरव्यू और मेडिकल से जुड़े जाली दस्तावेज भी दिए, जिन पर भारत सरकार की मुहर लगी हुई थी। बाद में जांच करने पर सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। मामले में पीड़ित की शिकायत पर कनाट प्लेस थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित की पहचान बी. रामदास के रूप में हुई है, जो सेना से मेजर पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में केरल के केल्लम जिले में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि इसी वर्ष पांच जून को उनकी पहली मुलाकात सिबिन राज और मनीष पांडे नाम के दो युवकों से दिल्ली के राजीव चौक इलाके में हुई थी। दोनों ने खुद को प्रभावशाली संपर्क वाला बताते हुए दावा किया कि वे आयकर विभाग और कोलकाता रेलवे में सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं।

आरोपियों ने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी को आयकर विभाग में और भतीजी को कोलकाता रेलवे में जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी। इसके बदले दोनों ने कुल 23 लाख रुपये की मांग की। पीड़ित और उनके भाई ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरोपितों की बातों में आकर अलग-अलग किस्तों में पूरी रकम उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी।

पीड़ित के अनुसार, 20 जून को आरोपियों ने फिर से उन्हें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर बुलाया। इस दौरान उनकी बेटी और भतीजी भी साथ थीं। आरोपियों ने दावा किया कि आयकर विभाग के आईटीओ कार्यालय में इंटरव्यू और मेडिकल प्रक्रिया होगी। इसके बाद उन्होंने दोनों युवतियों को फर्जी नियुक्ति पत्र सौंपे, जिन पर भारत सरकार की मुहर और अन्य आधिकारिक विवरण अंकित थे। साथ ही मेडिकल और ट्रेनिंग से जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज भी दिए गए।

आरोपियों ने पीड़ित परिवार को यह यकीन दिलाया कि जल्द ही उन्हें आधिकारिक काॅल आएगी और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन समय बीतने के बावजूद जब कोई काल नहीं आई, तो पीड़ित ने दस्तावेजों की जांच करवाई। जांच में सामने आया कि नियुक्ति पत्र और सभी कागजात पूरी तरह फर्जी हैं। जब पीड़ित ने आरोपितों से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया और बाद में नंबर भी ब्लाक कर दिए।

ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने आठ दिसंबर को कनाट प्लेस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि सिबिन राज और मनीष पांडे सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर अब तक 40 से अधिक छात्रों को अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।