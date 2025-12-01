विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, बैंक मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन की साइबर सेल ने एक इंटरस्टेट साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने न्यूजीलैंड में शेफ की नौकरी दिलाने के बहाने एक पीड़ित से ₹1.80 लाख ठगे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

असिस्टेंट मैनेजर अभी सर्वोदय बैंक की गुरुग्राम ब्रांच में पोस्टेड था। वह पहले यस बैंक में काम करता था। लोन में मदद करने की आड़ में उसने अनजान लोगों के बैंक अकाउंट खोले और कमीशन के बदले इन अकाउंट का कंट्रोल सिंडिकेट को सौंप दिया।

DCP अमित गोयल के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में गुजरात के आनंद टाउन का रहने वाला केतन दीपक कुमार भी शामिल है, जिसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है। वह ट्रैवल एजेंट का काम करता है। उसने कई बैंक अकाउंट बनाए और बैंक वालों से मिलीभगत करके फर्जी नाम और पते पर उन्हें खुलवाया।

संजीव मंडल बंगाल के कोलकाता के बिष्णुपुर का रहने वाला है। वह दून बिजनेस स्कूल से MBA करने के बाद ट्रैवल एजेंट का काम कर रहा था। "एजुटेक किरण केवी" बनकर उसने शिकायत करने वाले को WhatsApp चैट और कॉल के ज़रिए नौकरी का वादा करके ठगा और फिर उसके पैसे ठग लिए।

गुरुग्राम के रहने वाले रवि कुमार मिश्रा B.Sc. ग्रेजुएट हैं। वह अभी सर्वोदय बैंक की गुरुग्राम ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर थे। तीनों के पास से छह मोबाइल फ़ोन, दो लैपटॉप और 50,000 रुपये कैश मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित, एके सहाय, COVID-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने के बाद इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए विदेश में नौकरी के मौके ढूंढ रहा था। इसके तुरंत बाद, उसे "फ्लाईब्रॉड 6" नाम के एक ग्रुप से WhatsApp मैसेज मिला, जिसमें एजुटेक कंसल्टेंट और ग्रुप एडमिन अदेस श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति ने उसे विदेश में नौकरी दिलाने का वादा किया। उसे 2.80 लाख रुपये और वीज़ा के लिए न्यूज़ीलैंड में शेफ़ की नौकरी का ऑफ़र दिया गया।

भरोसा जीतने के लिए, नकली वीजा कॉपी और फ़र्म रजिस्ट्रेशन पेपर शेयर किए गए। ऑफ़र पर भरोसा करके, शिकायत करने वाले ने 1.80 लाख रुपये दे दिए, जिसके बाद आरोपी ने जवाब देना बंद कर दिया। जांच करने पर, ऑफर लेटर और ट्रैवल टिकट नकली पाए गए। इसके बाद केस दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। ACP विजय पाल तोमर और इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक की टीम ने टेक्निकल ट्रेल को फॉलो किया, WhatsApp नंबर और पैसे के ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया।