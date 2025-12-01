Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, बैंक मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक बैंक मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने न्यूजीलैंड में नौकरी का झांसा देकर एक व्यक्ति से ₹1.80 लाख ठगे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी बरामद की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन की साइबर सेल ने एक इंटरस्टेट साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने न्यूजीलैंड में शेफ की नौकरी दिलाने के बहाने एक पीड़ित से ₹1.80 लाख ठगे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    असिस्टेंट मैनेजर अभी सर्वोदय बैंक की गुरुग्राम ब्रांच में पोस्टेड था। वह पहले यस बैंक में काम करता था। लोन में मदद करने की आड़ में उसने अनजान लोगों के बैंक अकाउंट खोले और कमीशन के बदले इन अकाउंट का कंट्रोल सिंडिकेट को सौंप दिया।

    DCP अमित गोयल के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में गुजरात के आनंद टाउन का रहने वाला केतन दीपक कुमार भी शामिल है, जिसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है। वह ट्रैवल एजेंट का काम करता है। उसने कई बैंक अकाउंट बनाए और बैंक वालों से मिलीभगत करके फर्जी नाम और पते पर उन्हें खुलवाया।

    संजीव मंडल बंगाल के कोलकाता के बिष्णुपुर का रहने वाला है। वह दून बिजनेस स्कूल से MBA करने के बाद ट्रैवल एजेंट का काम कर रहा था। "एजुटेक किरण केवी" बनकर उसने शिकायत करने वाले को WhatsApp चैट और कॉल के ज़रिए नौकरी का वादा करके ठगा और फिर उसके पैसे ठग लिए।

    गुरुग्राम के रहने वाले रवि कुमार मिश्रा B.Sc. ग्रेजुएट हैं। वह अभी सर्वोदय बैंक की गुरुग्राम ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर थे। तीनों के पास से छह मोबाइल फ़ोन, दो लैपटॉप और 50,000 रुपये कैश मिले हैं।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित, एके सहाय, COVID-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने के बाद इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए विदेश में नौकरी के मौके ढूंढ रहा था। इसके तुरंत बाद, उसे "फ्लाईब्रॉड 6" नाम के एक ग्रुप से WhatsApp मैसेज मिला, जिसमें एजुटेक कंसल्टेंट और ग्रुप एडमिन अदेस श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति ने उसे विदेश में नौकरी दिलाने का वादा किया। उसे 2.80 लाख रुपये और वीज़ा के लिए न्यूज़ीलैंड में शेफ़ की नौकरी का ऑफ़र दिया गया।

    भरोसा जीतने के लिए, नकली वीजा कॉपी और फ़र्म रजिस्ट्रेशन पेपर शेयर किए गए। ऑफ़र पर भरोसा करके, शिकायत करने वाले ने 1.80 लाख रुपये दे दिए, जिसके बाद आरोपी ने जवाब देना बंद कर दिया। जांच करने पर, ऑफर लेटर और ट्रैवल टिकट नकली पाए गए। इसके बाद केस दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। ACP विजय पाल तोमर और इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक की टीम ने टेक्निकल ट्रेल को फॉलो किया, WhatsApp नंबर और पैसे के ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया।

    फ्रॉड किए गए पैसे पहले यश बैंक के एक म्यूल अकाउंट में जमा किए गए, फिर दूसरे यश बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। म्यूल अकाउंट होल्डर का पता गुरुग्राम में मिला, और डिवाइस की लोकेशन गुजरात के आनंद जिले में मिली। कई राज्यों में लगातार सर्विलांस के बाद, केतन दीपक कुमार को ऋषिकेश में प्राइमरी कॉलिंग डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के बाद, संजीव मंडल को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, बैंकर रवि कुमार मिश्रा को गुरुग्राम में गिरफ्तार किया गया। तीनों ने पीड़ित को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा करके ठगा।