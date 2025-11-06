Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JNUSU Election Result 2025: कौन बनेगा JNU छात्रसंघ का अध्यक्ष? चार प्रमुख पदों की रेस में किन-किन का नाम आगे

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:55 AM (IST)

    जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। 47 में से 26 पार्षद पदों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिनमें एबीवीपी के 14 उम्मीदवार विजयी हुए। अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका आगे हैं। महासचिव पद पर एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली आगे चल रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्रसंघ चुनाव के नतीजे आज यानी गुरुवार को सामने आ जाएंगे। कल तक 47 पार्षद पदों में से 26 के लिए मतगणना पूरी हो चुकी थी। इनमें से 14 पर एबीवीपी के उम्मीदवार विजयी हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि मतगणना देर रात तक जारी रही। अब सबकी निगाहें केंद्रीय पैनल के चार प्रमुख पदों- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के नतीजों पर टिकी हैं। फिलहाल अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा आगे चल रही हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद की रेस में लेफ्ट के के गोपिका आगे चल रही हैं।

    इसके अलावा महासचिव पद पर एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे आगे चल रहे हैं, जबकि संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली आगे चल रहे हैं।

    4340 की गिनती के बाद सेंट्रल पैनल

    अध्यक्ष पद

    अदिति मिश्रा (Left): 1375
    विकास पटेल (abvp): 1192
    शिंदे विजयलक्ष्मी (psa): 915
    विकास (nsui): 341
    अंगद सिंह (ind): 136
    राज रतन राजौरिया (bapsa): 180
    नोटा 118
    शिरसावा इन्दु (disha): 63
    रिक्त 33
    अमान्य 52

    उपाध्यक्ष

    के गोपिका (Left): 2146
    तान्या कुमारी (abvp): 1437
    शेख शाहनवाज (nsui): 316
    नोटा 324
    रिक्त 85
    अमान्य 32

    महासचिव पद

    राजेश्वर कांत दुबे (abvp): 1496
    सुनील यादव (Left): 1367
    शुएब खान (bapsa): 592
    प्रीति (nsui): 361
    गोपी कृष्णन यू (aisf): 196
    नोटा 231
    रिक्त 62
    अमान्य 35

    संयुक्त सचिव पद

    दानिश अली (Left): 1447
    अनुज दामारा (abvp): 1494
    रवि राज (crjd): 684
    मनमोहन मित्रुका (pdsu): 260
    कुलदीप ओझा (nsui): 167
    नोटा 198
    रिक्त 63
    अमान्य 34