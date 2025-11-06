JNUSU Election Result 2025: कौन बनेगा JNU छात्रसंघ का अध्यक्ष? चार प्रमुख पदों की रेस में किन-किन का नाम आगे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्रसंघ चुनाव के नतीजे आज यानी गुरुवार को सामने आ जाएंगे। कल तक 47 पार्षद पदों में से 26 के लिए मतगणना पूरी हो चुकी थी। इनमें से 14 पर एबीवीपी के उम्मीदवार विजयी हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि मतगणना देर रात तक जारी रही। अब सबकी निगाहें केंद्रीय पैनल के चार प्रमुख पदों- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के नतीजों पर टिकी हैं। फिलहाल अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा आगे चल रही हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद की रेस में लेफ्ट के के गोपिका आगे चल रही हैं।

इसके अलावा महासचिव पद पर एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे आगे चल रहे हैं, जबकि संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली आगे चल रहे हैं। 4340 की गिनती के बाद सेंट्रल पैनल अध्यक्ष पद अदिति मिश्रा (Left): 1375

विकास पटेल (abvp): 1192

शिंदे विजयलक्ष्मी (psa): 915

विकास (nsui): 341

अंगद सिंह (ind): 136

राज रतन राजौरिया (bapsa): 180

नोटा 118

शिरसावा इन्दु (disha): 63

रिक्त 33

अमान्य 52