JNUSU Election Result 2025: कौन बनेगा JNU छात्रसंघ का अध्यक्ष? चार प्रमुख पदों की रेस में किन-किन का नाम आगे
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। 47 में से 26 पार्षद पदों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिनमें एबीवीपी के 14 उम्मीदवार विजयी हुए। अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका आगे हैं। महासचिव पद पर एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली आगे चल रहे हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्रसंघ चुनाव के नतीजे आज यानी गुरुवार को सामने आ जाएंगे। कल तक 47 पार्षद पदों में से 26 के लिए मतगणना पूरी हो चुकी थी। इनमें से 14 पर एबीवीपी के उम्मीदवार विजयी हुए।
बता दें कि मतगणना देर रात तक जारी रही। अब सबकी निगाहें केंद्रीय पैनल के चार प्रमुख पदों- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के नतीजों पर टिकी हैं। फिलहाल अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा आगे चल रही हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद की रेस में लेफ्ट के के गोपिका आगे चल रही हैं।
इसके अलावा महासचिव पद पर एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे आगे चल रहे हैं, जबकि संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली आगे चल रहे हैं।
4340 की गिनती के बाद सेंट्रल पैनल
अध्यक्ष पद
अदिति मिश्रा (Left): 1375
विकास पटेल (abvp): 1192
शिंदे विजयलक्ष्मी (psa): 915
विकास (nsui): 341
अंगद सिंह (ind): 136
राज रतन राजौरिया (bapsa): 180
नोटा 118
शिरसावा इन्दु (disha): 63
रिक्त 33
अमान्य 52
उपाध्यक्ष
के गोपिका (Left): 2146
तान्या कुमारी (abvp): 1437
शेख शाहनवाज (nsui): 316
नोटा 324
रिक्त 85
अमान्य 32
महासचिव पद
राजेश्वर कांत दुबे (abvp): 1496
सुनील यादव (Left): 1367
शुएब खान (bapsa): 592
प्रीति (nsui): 361
गोपी कृष्णन यू (aisf): 196
नोटा 231
रिक्त 62
अमान्य 35
संयुक्त सचिव पद
दानिश अली (Left): 1447
अनुज दामारा (abvp): 1494
रवि राज (crjd): 684
मनमोहन मित्रुका (pdsu): 260
कुलदीप ओझा (nsui): 167
नोटा 198
रिक्त 63
अमान्य 34
