JNUSU Election Result: ABVP चारों सीटों पर पीछे, लेफ्ट उम्मीदवारों ने बनाई बढ़त; शुरू हुआ जीत का जश्न

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ (जेएनयू) चुनाव के बाद वोटों की गिनती हो रही है। इस वक्त एबीवीपी चारों पदों पर पीछे चल रही है। केंद्रीय पैनल के 5190 वोटों की गिनती के बाद लेफ्ट उम्मीदवारों ने बढ़त बना ली है

अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा 1707 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि एबीवीपी के विकास पटेल को 1367 और पीएसए की शिंदे विजयलक्ष्मी को 1121 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट की के गोपिका 2708 वोटों के साथ सबसे आगे हैं और एबीवीपी की तान्या कुमारी 1637 वोटों पर हैं।