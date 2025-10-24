जेएनयू छात्र संघ के लिए चार नवंबर को होंगे मतदान, जारी हुआ पूरा शेड्यूल
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 के लिए मतदान की तारीख घोषित कर दी गई है। चुनाव चार नवंबर को होंगे। चुनाव समिति ने कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 24 अक्टूबर को मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी और 27 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। मतगणना चार नवंबर को होगी और परिणाम छह नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 के लिए मतदान चार नवंबर को होंगे। चुनाव समिति की ओर से छात्रसंघ चुनावों को लेकर संभावित शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
इसके मुताबिक, 24 अक्टूबर यानी शुक्रवार को अस्थायी मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी और शाम पांच बजे तक इसमें संशोधन होंगे। वहीं, शनिवार यानी 26 अक्टूबर को दोपहर दो से शाम पांच बजे तक नामांकन पत्र जारी होंगे।
इसके बाद 27 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत सुबह 9:30 से शाम पांच बजे तक छात्र नामांकन कर सकेंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वैध नामांकनों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।
बताया गया कि दोपहर दो से पांच बजे तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया चलेगी और इसी दिन शाम सात बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रदर्शित की जाएगी। आठ बजे उम्मीदवारों के साथ प्रेस वार्ता होगी।
यह भी पढ़ें- 25 दिन से प्रदर्शन कर रहे DBC कर्मियों का वेतन रोका, छठ पूजा के लिए होगी नई भर्ती
वहीं, 29 से 31 अक्टूबर तक स्कूल जनरल बॉडी मीटिंग (जीबीएम) की जाएगी। एक नवंबर को विश्वविद्यालय की जीबीएम और दो नवंबर को शाम आठ बजे से प्रेजिडेंशियल डिबेट की जाएगी।
इसके बाद चार नवंबर को सुबह नौ से शाम 5:30 बजे तक मतदान होंगे और रात नौ बजे से मतगणना शुरू होगी। छह नवंबर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।