    जेएनयू छात्रसंघ चुनाव: नामांकन की प्रक्रिया पूरी, चार नवंबर को होंगे मतदान

    By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:55 PM (IST)

    जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रसंघ चुनाव 2025-26 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सोमवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। चुनाव समिति के अनुसार, नामांकन पत्र जमा करने के बाद, मान्य सूची मंगलवार को जारी होगी और नाम वापसी की प्रक्रिया भी उसी दिन होगी। मतदान 4 नवंबर को होगा और परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ चुनाव 2025-26 का दौर शुरू हो चुका है। सोमवार को नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गई। विश्वविद्यालय की चुनाव समिति के मुताबिक उम्मीदवारों ने सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक अपने नामांकन दाखिल किए हैं।

    मान्य नामांकन पत्रों की सूची मंगलवार सुबह 10 बजे जारी की जाएगी, जिसके बाद उसी दिन दोपहर दो से पांच बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी। अंतिम सूची मंगलवार शाम सात बजे तक जारी कर दी जाएगी। इसके तुरंत बाद शाम आठ बजे पत्रकार वार्ता और कैंपेन स्पेस का आवंटन होगा। जेएनयू छात्रसंघ के लिए मतदान चार नवंबर को होगा, जबकि परिणाम छह नवंबर को घोषित किए जाएंगे।