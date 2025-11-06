JNU में फिर गूंजा 'लाल सलाम', चारों सीटों पर लेफ्ट ने मारी बाजी; ABVP को मिली करारी शिकस्त

Language
    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:50 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट ने फिर बाजी मार ली है। चारों सीटों पर एबीवीपी को हार का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष सीट के लिए अदिति, उपाध्यक्ष सीट के लिए गोपिका, महासचिव सीट के लिए सुनील और संयुक्त सचिव सीट के लिए दानिश अली लेफ्ट के उम्मीदवार थे।

    हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन मतों की गिनती पूरी कर ली गई है और लेफ्ट के सभी चारों प्रत्याशी एबीवीपी के उम्मीदवारों से आगे थे।