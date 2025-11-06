JNU में फिर गूंजा 'लाल सलाम', चारों सीटों पर लेफ्ट ने मारी बाजी; ABVP को मिली करारी शिकस्त

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट ने फिर से जीत हासिल की है। एबीवीपी को चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अदिति अध्यक्ष, गोपिका उपाध्यक्ष, सुनील महासचिव और दानिश अली संयुक्त सचिव पद के लिए लेफ्ट से विजयी हुए। आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन लेफ्ट के उम्मीदवार एबीवीपी से आगे रहे।

जेएनयू छात्र संघ चुनाव में सभी चारों सीटों पर लेफ्ट ने मारी बाजी।