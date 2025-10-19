वसंत कुंज थाने का घेराव करने जा रहे जेएनयूएसयू अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत 28 हिरासत में, कैंपस में बढ़ाई गई सिक्योरिटी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शनिवार शाम चुनाव प्रक्रिया के दौरान छात्रों ने वसंत कुंज नार्थ थाने के घेराव का आह्वान किया। पुलिस की ओर से रोके जाने के बावजूद छात्रों ने बैरिकेड तोड़ नेल्सन मंडेला मार्ग पर यातायात बाधित कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों को नियंत्रित करने के दौरान छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जेएनयूएससू के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महासचिव समेत 28 छात्र-छात्राओं को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है।



दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक पुलिस अधिकारी पूरे दिन छात्रों के संपर्क में रहे और कानूनी कार्रवाई का भरोसा देते रहे। बावजूद इसके छात्र नेता अपने घेराव के आह्वान को वापस लेने को तैयार नहीं हुए। शाम करीब छह बजे छात्र-छात्राओं समेत करीब 70 से 80 लोग जेएनयू के पश्चिमी गेट पर जुटे। उनके मार्च को रोकने के लिए नेल्सन मंडेला मार्ग की ओर बैरिकेड लगाए।