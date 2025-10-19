Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वसंत कुंज थाने का घेराव करने जा रहे जेएनयूएसयू अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत 28 हिरासत में, कैंपस में बढ़ाई गई सिक्योरिटी

    By Amit Bhatia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:46 AM (IST)

    शनिवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चुनाव प्रक्रिया के दौरान छात्रों ने वसंत कुंज नार्थ थाने के घेराव का प्रयास किया। पुलिस द्वारा रोकने पर छात्रों ने बैरिकेड तोड़कर नेल्सन मंडेला मार्ग पर यातायात बाधित किया। इस दौरान हुई झड़प में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने जेएनयूएसयू के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महासचिव समेत 28 छात्रों को हिरासत में लिया। परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जेएनयूएसयू अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत 28 हिरासत में लिए गए।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शनिवार शाम चुनाव प्रक्रिया के दौरान छात्रों ने वसंत कुंज नार्थ थाने के घेराव का आह्वान किया। पुलिस की ओर से रोके जाने के बावजूद छात्रों ने बैरिकेड तोड़ नेल्सन मंडेला मार्ग पर यातायात बाधित कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों को नियंत्रित करने के दौरान छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जेएनयूएससू के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महासचिव समेत 28 छात्र-छात्राओं को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है।

    दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक पुलिस अधिकारी पूरे दिन छात्रों के संपर्क में रहे और कानूनी कार्रवाई का भरोसा देते रहे। बावजूद इसके छात्र नेता अपने घेराव के आह्वान को वापस लेने को तैयार नहीं हुए। शाम करीब छह बजे छात्र-छात्राओं समेत करीब 70 से 80 लोग जेएनयू के पश्चिमी गेट पर जुटे। उनके मार्च को रोकने के लिए नेल्सन मंडेला मार्ग की ओर बैरिकेड लगाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बार-बार समझाने के बावजूद छात्रों ने बलपूर्वक बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने लगे। सड़क पर आकर कुछ देर के लिए यातायात को भी बाधित किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कुल 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया। इनमें जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नितेश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुन्तेहा फातिमा समेत कुल 19 छात्र व नौ छात्राएं शामिल हैं। परिसर और आसपास के इलाकों में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह के उपद्रव व अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।