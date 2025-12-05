बम की धमकी को लेकर JNU में अलर्ट, कैंपस में कड़े सुरक्षा इंतजाम के लिए एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज में बुधवार सुबह ईमेल से बम की धमकी मिलने के बाद राजधानी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस बीच, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ और कैंपस में रहने वालों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सभी को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है।

कम भीड़-भाड़ वाले और ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। JNU ने साफ किया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, एक्टिविटी, लावारिस बैग, गाड़ी या चीज़ की जानकारी तुरंत सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को दी जाए।