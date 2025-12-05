Language
    बम की धमकी को लेकर JNU में अलर्ट, कैंपस में कड़े सुरक्षा इंतजाम के लिए एडवाइजरी जारी

    By Lokesh Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:07 PM (IST)

    दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बम की धमकी के बाद जेएनयू प्रशासन ने सुरक्षा परामर्श जारी किया है। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सतर्क रहने और ...और पढ़ें

    दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बम की धमकी के बाद जेएनयू प्रशासन ने सुरक्षा परामर्श जारी किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज में बुधवार सुबह ईमेल से बम की धमकी मिलने के बाद राजधानी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।

    इस बीच, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ और कैंपस में रहने वालों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सभी को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है।

    कम भीड़-भाड़ वाले और ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। JNU ने साफ किया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, एक्टिविटी, लावारिस बैग, गाड़ी या चीज़ की जानकारी तुरंत सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को दी जाए।

    एडवाइजरी में कहा गया है कि हॉस्टल और रेजिडेंशियल ब्लॉक में एंट्री पूरी तरह से मना रहेगी। सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ को कैंपस में एंट्री के लिए वैलिड JNU ID दिखानी होगी।

    सिक्योरिटी चेकिंग कड़ी कर दी गई है, और यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की भी अपील की है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ने दो कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए हैं।