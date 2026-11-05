JNU के प्रोफेसर आंगोमचा बिमोल अकोइजाम को राहत, गिरफ्तारी से पहले मिलेगा 7 दिन का नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने मणिपुर से सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर आंगोमचा बिमोल अकोइजाम की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा कर दिया है।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि फिलहाल उनकी तत्काल गिरफ्तारी की योजना नहीं है। पुलिस ने अपने नए जवाब में कहा कि यदि जांच के दौरान गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है तो उन्हें सात दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।

अकोइजाम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में वसंत कुंज नार्थ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में 11 छात्राओं ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अदालत ने कहा कि पुलिस की ओर से उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया जाएगा।