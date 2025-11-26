Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JNU PhD एडमिशन 2025-26 के लिए आवेदन शुरू, क्या है प्रोसेस और आखिरी तारीख

    By Lokesh Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 3 दिसंबर तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। प्रवेश UGC-CSIR NET, JRF, या GATE के माध्यम से होंगे। वाइवा वॉइस 13 दिसंबर को होगा, और पहली मेरिट लिस्ट 2 जनवरी को जारी की जाएगी। अंतिम प्रवेश 10 फरवरी तक होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में PhD करने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए यह एक सुनहरा मौका है। यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए डिटेल्ड PhD एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। एप्लीकेशन प्रोसेस सोमवार से शुरू हो गया है और इंटरेस्टेड कैंडिडेट 3 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, PhD एडमिशन सिर्फ UGC-CSIR NET, JRF, या GATE के ज़रिए होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन JNU की ऑफिशियल वेबसाइट jnuee.jnu.ac.in पर किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन में करेक्शन करने का मौका भी दिया जाएगा, जिसके लिए तारीखें 4 और 5 दिसंबर हैं।

    वाइवा वॉइस 13 दिसंबर को तय है। इसके बाद, वाइवा 19 से 23 दिसंबर के बीच होंगे। एडमिशन प्रोसेस का पहला फेज़ 2 जनवरी को पूरा होगा। चुने गए कैंडिडेट 2 से 4 जनवरी के बीच फीस देकर अपनी सीट पक्की कर सकेंगे।

    डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहला फेज़ 8 और 9 जनवरी को तय है। दूसरी मेरिट लिस्ट 16 जनवरी को जारी होगी, और कैंडिडेट 16 से 18 जनवरी तक अपनी फीस दे सकेंगे। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 जनवरी को होगा। तीसरी और फाइनल लिस्ट 29 जनवरी को जारी होगी।

    इस लिस्ट में चुने गए कैंडिडेट 29 से 31 जनवरी के बीच एडमिशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आखिरी स्टेज 5 फरवरी को होगा, जबकि एडमिशन की आखिरी तारीख 10 फरवरी है। JNU एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, टाइम पर और स्मूद हो, और कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एक डिटेल्ड कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया गया है।