JNU PhD एडमिशन 2025-26 के लिए आवेदन शुरू, क्या है प्रोसेस और आखिरी तारीख

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में PhD करने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए यह एक सुनहरा मौका है। यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए डिटेल्ड PhD एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। एप्लीकेशन प्रोसेस सोमवार से शुरू हो गया है और इंटरेस्टेड कैंडिडेट 3 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, PhD एडमिशन सिर्फ UGC-CSIR NET, JRF, या GATE के ज़रिए होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन JNU की ऑफिशियल वेबसाइट jnuee.jnu.ac.in पर किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन में करेक्शन करने का मौका भी दिया जाएगा, जिसके लिए तारीखें 4 और 5 दिसंबर हैं।

वाइवा वॉइस 13 दिसंबर को तय है। इसके बाद, वाइवा 19 से 23 दिसंबर के बीच होंगे। एडमिशन प्रोसेस का पहला फेज़ 2 जनवरी को पूरा होगा। चुने गए कैंडिडेट 2 से 4 जनवरी के बीच फीस देकर अपनी सीट पक्की कर सकेंगे।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहला फेज़ 8 और 9 जनवरी को तय है। दूसरी मेरिट लिस्ट 16 जनवरी को जारी होगी, और कैंडिडेट 16 से 18 जनवरी तक अपनी फीस दे सकेंगे। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 जनवरी को होगा। तीसरी और फाइनल लिस्ट 29 जनवरी को जारी होगी।