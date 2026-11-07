JNU के बराक हॉस्टल में महिला मित्र को लेकर दो पक्षों में विवाद, चाकूबाजी में चार घायल; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। महिला मित्र को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद बराक हॉस्टल में दो पक्षों के बीच न केवल जमकर मारपीट हुई, बल्कि चाकू भी चले।

इसमें एक छात्र की आंख, चेहरे और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना में महिला समेत कुल चार लोग घायल हुए हैं। सभी को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई हुई।यह घटना बृहस्पतिवार की है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक शिकायत के आधार पर वसंत कुंज नार्थ थाने में एफआइआर दर्ज ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इधर, जेएनयू प्राक्टर ऑफिस ने मामले में एमए के छात्र अजय सिंह भदौरिया, छात्र शनि कांत कुमार, बीए छात्र सौरभ सिंह और एक छात्रा को निष्कासित कर दिया है। साथ ही प्राक्टोरियल जांच प्रक्रिया के पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से सभी को कैंपस से बैन कर दिया गया है।

हमले के दौरान स्वयं आरोपित छात्र भी घायल हुआ है। विवाद के दौरान 19 वर्षीय महिला और एक अन्य व्यक्ति को भी चोटें आयी। 22 वर्षीय युवक की दाहिनी आंख, नाक, चेहरे और कंधों पर गंभीर चोटें आईं। उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर भी हैं। वहीं, 19 वर्षीय युवती के हाथ और बांह पर कट लगने से टांके लगाने पड़े। 24 वर्षीय युवक की कलाई और उंगलियों में चोट आई, जिसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया। एक 39 वर्षीय व्यक्ति भी घायल हुआ है।