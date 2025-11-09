दिल्ली में महिला वकील के साथ बार-बार दुष्कर्म, 51 साल के अधिवक्ता की जमानत रद; जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक 27 वर्षीय महिला अधिवक्ता के साथ बार-बार दुष्कर्म और मारपीट करने के अलावा दो न्यायिक अधिकारियों के जरिए उसे प्रभावित करने का प्रयास करने के आरोपित 51 वर्षीय अधिवक्ता को ट्रायल कोर्ट से दी गई अग्रिम जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दी।

न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने साथ ही अधिवक्ता की मदद करने वाले संबंधित दो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक जांच का भी आदेश दिया। न्यायिक अधिकारियाें पर आरोपित अधिवक्ता के कहने पर पीड़िता पर उसके मामले को कमजोर करने का दबाव डालने का आरोप है।

पीठ ने कहा कि अभियोक्ता के संपर्क में रहे संबंधित न्यायिक अधिकारियों के आचरण की भी प्रशासनिक जांच जरूरी है, ऐसे में इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी संजीव कुमार सिंह को निलंबित करने निर्णय लिया और उनके व एक अन्य जिला न्यायाधीश के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच शुरू की।

शिकायतकर्ता महिला अधिवक्ता ने जून 2025 में नेब सराय पुलिस स्टेशन में 51 वर्षीय वकील पर दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और मारपीट का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर पांच वर्षों में कई बार उसके साथ जबरदस्ती की और इससे वह गर्भवती हो गई।