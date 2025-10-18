CBSE ने 10वीं-12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि की घोषित, शीतकालीन स्कूलों में आयोजित होंगी पहले

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की 10वीं-12वीं की प्रायोगिक परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट की तारीखें घोषित कर दी हैं। शीतकालीन सत्र वाले स्कूलों में 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा छह नवंबर से छह दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी। वहीं, देश और विदेश के सभी अन्य सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में यह परीक्षाएं एक जनवरी 2026 से शुरू होंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बोर्ड ने सभी शीतकालीन स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए जिनके नाम बोर्ड की ऑनलाइन सूची में शामिल हैं।

10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट केवल एक बार ही आयोजित किया जाएगा, इसलिए सभी स्कूलों को निर्धारित अवधि में ही सभी विद्यार्थियों के अंक भरने होंगे। सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर बाहरी परीक्षकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें।