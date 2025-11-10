दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़ा जाएगा, केंद्र सरकार बसाएगी 'स्पोर्ट्स सिटी'
केंद्र सरकार दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर वहां एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी बनाने जा रही है। 102 एकड़ में बनने वाले इस परिसर को कतर और ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने इस योजना की घोषणा की है और जल्द ही इससे जुड़ी अन्य जानकारियां साझा की जाएंगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर वहां पर नई स्पोर्ट्स सिटी बसाई जाएगी। खेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। 102 एकड़ में फैले इस परिसर को आधुनिक मॉडल रूप दिया जाएगा। खेल मंत्रालय इसके लिए कतर और ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक मॉडल पर अध्ययन कर रहा है।
