'चलो जंतर-मंतर' के नारे के साथ आज फिर CJP का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। CJP Protest Today Updates: अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आज रविवार को फिर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का एलान किया है।

वहीं, इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर, इंडिया गेट और संसद मार्ग समेत अन्य प्रमुख जगहों पर सुरक्षा बढ़ी दी है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर बैरिकेडिंग लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया है। राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते आज भी कई जगहों पर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू रहेगा। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग पर एक चेतावनी बैनर लगाया हुआ है। बैनर पर साफ-साफ लिखा है कि यहां पर धारा 163 लागू की गई है। अगर जंतर-मंतर या उसके आसपास पांच से ज्यादा व्यक्ति एक इकट्ठा हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने शनिवार को नाके लगाकर वाहनों की जांच करने के बाद ही वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने दिया। सुबह स्थिति सामान्य रही, लेकिन 9 बजे के बाद चेकिंग तेज होते ही वाहनों का दबाव बढ़ गया और बार्डर पर लंबा जाम लग गया।

बदरपुर फ्लाईओवर बंद होने के बाद वाहनों को नीचे की सड़क से निकाला गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली से फरीदाबाद आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। पुलिस ने बसों में भी चेकिंग की। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले वाहनों की जांच के लिए महरौली टीबी अस्पताल के पास बैरिकेडिंग की गई। संदिग्ध लगने वाले वाहनों में सवार लोगों से नाम-पता और दिल्ली आने का कारण पूछने के बाद ही आगे जाने दिया गया। इसके अलावा कुछ युवकों पर हल्की आशंका होने पर उन्हे बस में बैठा लिया गया।