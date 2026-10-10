सीजेपी के प्रदर्शन से पहले छावनी में तब्दील दिल्ली, 35000 सुरक्षाकर्मी तैनात; सीमाओं पर ड्रोन से निगरानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर राजधानी दिल्ली में भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों समेत करीब 35,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाने की उम्मीद है।

अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक, प्रदर्शन में करीब 20,000 लोग शामिल हो सकते हैं। इन लोगों को जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की यह तैनाती की जा रही है। विरोध प्रदर्शन सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त बल इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि जून-जुलाई में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान जमा हुई भीड़ का अनुमान गलत लगाया गया था। उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम पूरे इलाके में तैनात है। जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, चेक पोस्ट और निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन का लक्ष्य शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।

सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की खुफिया एजेंसियों, सीमा पारगमन अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच निरंतर खुफिया जानकारी साझा की जानी चाहिए।