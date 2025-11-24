अब 'कुदरती दवा' से यमुना को किया जाएगा साफ, जामिया की रिसर्च जल्द ही शुरू करेगी फील्ड ट्रायल

मुहम्मद रईस, साउथ दिल्ली। दुनिया में ऑक्सीजन बनाने में एल्गी का बड़ा रोल है। वे पानी के अंदर, जमीन पर, चट्टानों पर, मिट्टी और बर्फ में रहते हैं और बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, अमोनिया और कार्बन जैसे एलिमेंट, जो बड़े पॉल्यूटेंट हैं, उनका खाना हैं। इसका मतलब है कि वे एक तरफ़ तो पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज़ करते हैं और दूसरी तरफ, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। पॉल्यूशन को नैचुरली कंट्रोल करने में उनका रोल बहुत जरूरी है, जो अभी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है।

इसे देखते हुए, जामिया मिलिया इस्लामिया के मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर फ़ॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड स्टडीज़ (MCARS) में डॉ. अमित शर्मा की लीडरशिप में उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रिसर्च चल रही है। यह देखा गया है कि एल्गी तब तक ऑक्सीजन बनाती हैं जब तक उन्हें खाना मिलता रहता है। जब उन्हें खाना नहीं मिलता, तो वे डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं और TAG (ट्राईएसिलग्लिसरॉल), एक बायोफ्यूल मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देते हैं। अब, उनके सेल्स में एक लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज प्रोटीन डोमेन, एक तरह का प्रोटीन डोमेन, जोड़ा जाएगा, जो DNA एक्टिविटी को रेगुलेट करने में मदद करेगा। यह प्रोसेस एल्गी की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है।

ऐसे काम करता है प्रोटीन डोमेन सेल का स्लीप और वेक साइकिल CHT-7 पर निर्भर करता है। DNA-बाइंडिंग प्रोटीन CHT-7 का CXC डोमेन एक डोमेन है। यह आमतौर पर बाहरी DNA प्रोटीन की मौजूदगी में इनएक्टिव रहता है। यह DNA से जुड़ सकता है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर क्राउडिंग या बहुत ज़्यादा बाहरी प्रोटीन की मौजूदगी का सामना करता है, तो यह बाइंडिंग को छोड़ देता है।

DNA को रेगुलेट करने का यह प्रोसेस LOV(D) (लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज) प्रोटीन डोमेन लाइट की गैर-मौजूदगी में सिकुड़ा रहता है, और इसके C-टर्मिनल पर स्प्रिंग जैसा हेलिक्स (J अल्फा हेलिक्स) सिकुड़ा रहता है। हालांकि, जब लाइट पड़ती है, तो यह खुल जाता है। लैब में, यह देखा गया कि जब सेल में मौजूद DNA को बाइंडिंग डोमेन में डाला जाता है, तो यह CXC को अपनी जगह पर रखता है। हेलिक्स में सिकुड़न के कारण, CXC हिल नहीं पाता है।

हालांकि, लाइट की मौजूदगी में, स्प्रिंग जैसा हेलिक्स खुल जाता है, और CXC DNA से जुड़ जाता है। यह एक स्विच (एलोस्टेरिक रेगुलेशन) जैसा है। इस पूरे प्रोसेस से DNA रेगुलेशन के प्रोसेस को समझा गया। डॉ. अमित शर्मा के गाइडेंस में रिसर्च स्टूडेंट्स सैयदा आमना अर्शी और मनीषा चौहान की टीम द्वारा की गई यह रिसर्च 19 दिसंबर, 2023 को बायोफिजिकल जर्नल में और 13 मार्च, 2024 को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल्स में पब्लिश हुई थी। भविष्य में, इससे हम CHT-7 को भी मॉडिफाई कर पाएंगे।

MCARS के डॉ. अमित शर्मा ने बताया कि DNA को रेगुलेट करने के इस प्रोसेस का इस्तेमाल फोटोस्विच बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके डेवलपमेंट के लिए हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से फंडिंग मिली है। इसका इस्तेमाल करके नदियों और नालों में एल्गी को असरदार बनाकर उगाया जा सकता है। यह प्रदूषण से निपटने का बहुत सस्ता, असरदार और तेज तरीका है।