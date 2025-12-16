Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जामिया परिसर में 2019 की पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने निकाला मार्च, जबरदस्ती बल प्रयोग का लगाया आरोप

    By Shalini Devrani Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:30 AM (IST)

    जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने 2019 में परिसर में हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने पुलिस पर जबरदस्ती बल प्रयोग करने ...और पढ़ें

    Hero Image

    जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सेंट्रल कैंटीन में किया विरोध सभा का आयोजन।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। एसएफआइ जामिया ने अन्य छात्र संगठनों और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के साथ मिलकर सेंट्रल कैंटीन में जामिया स्मरण दिवस मनाते हुए विरोध सभा का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों ने साल 2019 में जामिया के परिसर में हुई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद सेंट्रल कैंटीन से जामिया लाइब्रेरी तक एक मार्च भी निकाला गया। छात्रों ने कहा कि सालों पहले सीएए और एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च कर रहे लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था,, जिसमें कई छात्र घायल हुए थे। इसे लेकर अभी तक केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस की ओर से कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। ऐसे में इस दिन को जामिया स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं।