    जामिया में भड़काऊ प्रश्न पूछे जाने पर उठा विवाद, प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किया निलंबित

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:31 PM (IST)

    जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने सोशल वर्क विभाग के एक प्रोफेसर को एंड-सेमेस्टर परीक्षा प्रश्नपत्र में विवादित प्रश्न को लेकर निलंबित कर दिय ...और पढ़ें

    जेएमआई ने सोशल वर्क विभाग के एक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) विश्वविद्यालय ने सोशल वर्क विभाग के एक प्रोफेसर को एंड-सेमेस्टर परीक्षा प्रश्नपत्र को लेकर उठे विवाद के बाद निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रश्नपत्र को लेकर मिली कई शिकायतों के आधार पर की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बीए (आनर्स) सोशल वर्क कार्यक्रम के लिए “सोशल प्राब्लम्स इन इंडिया” विषय का सेमेस्टर-1 का प्रश्नपत्र प्रो. वीरेंद्र बालाजी शाहारे ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए तैयार किया था। इसी प्रश्नपत्र में शामिल एक प्रश्न को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की।

    जामिया की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साइमा सईद ने बताया कि शिकायतों पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर की ओर से लापरवाही और असावधानी पाई। इसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 37(1) के तहत यह कार्रवाई की है।