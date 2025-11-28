Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जामिया ने बटला हाउस मुठभेड़ की बरसी मनाने वाले शोधछात्र पर लगाया कैंपस बैन, PhD कैंसिल करने की भी चेतावनी

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:04 AM (IST)

    जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने बटला हाउस मुठभेड़ की बरसी मनाने वाले शोधछात्र सौरभ त्रिपाठी को कैंपस में आने से रोक दिया है। यूनिवर्सिटी ने उन पर शांति भंग करने और सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। AISA ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे छात्रों की बोलने की आज़ादी पर हमला बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शोधछात्र सौरभ त्रिपाठी को कैंपस में आने से रोक दिया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, साउथ दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने बटला हाउस एनकाउंटर की बरसी मनाने वाले एक रिसर्च स्कॉलर को उसके बाकी डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए कैंपस में आने से पूरी तरह रोक दिया है। 20 नवंबर को चीफ प्रॉक्टर की तरफ से जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि AISA से जुड़े रिसर्च स्कॉलर सौरभ त्रिपाठी को "सभी मकसदों के लिए एंट्री से रोक दिया गया है।" स्टूडेंट को दस दिनों के अंदर अच्छे कंडक्ट का बॉन्ड जमा करना होगा। अगर भविष्य में कोई नियम तोड़ा जाता है, तो उसका PhD एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमिटी ने स्टूडेंट के खिलाफ तीन मामलों की जांच की, जहां 7 मई को "हंगामा करना और सेमेस्टर एग्जाम में रुकावट डालना...", 13 अगस्त को "यूनिवर्सिटी कैंपस के शांतिपूर्ण एकेडमिक और रिसर्च माहौल में रुकावट डालना", और 19 सितंबर को "बटला हाउस एनकाउंटर की याद में बेवजह इकट्ठा होकर मार्च निकालकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्टाफ और प्रॉपर्टी की सुरक्षा को खतरे में डालना..." शामिल है।

    CCTV फुटेज समेत सबूतों की जांच के बाद, कमिटी ने उसे दोषी पाया। लेकिन, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर होने के नाते, यूनिवर्सिटी के कीमती नेशनल रिसोर्स और बड़ी कोशिशें उनमें लगी हुई हैं, सौरभ त्रिपाठी को निकालने का फैसला नरमी से टाल दिया गया।

    इसके बजाय, कमिटी ने कैंपस में उनकी एंट्री पर सख्त रोक लगा दी, जिसमें कहा गया कि उनकी PhD की बाकी अवधि के लिए प्रॉक्टर ऑफिस (वह भी सिर्फ पहले से इजाज़त लेकर) को छोड़कर, किसी भी काम के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में उनकी एंट्री पर रोक रहेगी। ऑर्डर में यह भी कहा गया कि वह 10 दिनों के अंदर "भविष्य में अच्छे व्यवहार का बॉन्ड" जमा करें। यह भी साफ किया गया है कि "आगे कोई भी नियम तोड़ने पर तुरंत इजाज़त वापस ले ली जाएगी या PhD एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा।"

    ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की जामिया यूनिट ने कहा कि सौरभ पर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने "यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति और सुकून खराब करने" का झूठा आरोप लगाया, जबकि असलियत यह है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से शांति से प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। इसके उलट, प्रोटेस्ट के दौरान असली ज़ुल्म और परेशानी जामिया के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर ने की, जिन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर फिजिकली अटैक किया। जबकि सौरभ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर कैंपस से बैन कर दिया गया है, असली गुनहगार को जामिया स्टूडेंट्स की मांग के बावजूद उसकी पोस्ट से नहीं हटाया गया है।

    AISA सौरभ पर लगाए गए कैंपस बैन की कड़ी निंदा करता है। यह पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी की असहमति पर हमला है। यह कोई अकेली घटना नहीं है। सौरभ से पहले कई स्टूडेंट्स को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कैंपस बैन और सस्पेंशन का सामना करना पड़ा है। AISA सौरभ पर कैंपस बैन को एक तरह का "गलत" काम मानता है। इसे यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स की बोलने की आज़ादी पर सिस्टमैटिक ज़ुल्म और रोक लगाने का एक तरीका मानता है।