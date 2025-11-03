एक महीने से 'पानी-पानी' जसोला... नाले की पुलिया टूटने पर लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त; कोई सुनवाई नहीं!
दक्षिणी दिल्ली के जसोला गांव में पुलिया टूटने से नाले का पानी सड़कों पर भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लगभग 400 मीटर तक घुटनों तक पानी भरा होने से राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। विधायक ने नाले की सफाई कराने का आश्वासन दिया है ताकि लोगों को राहत मिल सके।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जसोला गांव में क्रिस्प अस्पताल के पास नाले पर बनी पुलिया टूटने से पिछले एक महीने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले का पानी चर्च रोड पर घुटनों तक भर गया है। वाहन चालक तो किसी तरह नाले को पार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगभग 400 मीटर तक घुटनों तक गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग से शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।
दरअसल, क्रिस्प अस्पताल के पास दिल्ली जल बोर्ड के इस नाले पर एक पुलिया बनाई गई थी। डेढ़ महीने पहले इसमें कुछ फंस गया था, जिससे पानी नहीं निकल पा रहा था। यह पुलिया डीडीए की एक सड़क के नीचे से गुजरती थी। समस्या के समाधान के लिए पुलिया को खोदकर तोड़ दिया गया। पानी निकलने पर लोगों को राहत मिली।
हालांकि, नई पुलिया बनाने की बजाय सड़क के नीचे पाइप बिछा दिया गया। कुछ दिन तो यह ठीक चला, लेकिन फिर पानी का बहाव बंद हो गया। देखते ही देखते नाला फिर से ओवरफ्लो हो गया। पिछले 20 दिनों से नाले का पानी जसोला-चर्च रोड पर भर गया है।
जसोला गाँव में एक एसटीपी है। वहाँ से उपचारित होने के बाद, पानी नाले के माध्यम से यहाँ पहुँचता है। लोग उपचारित पानी में कूड़ा फेंक देते हैं। इससे अक्सर पुलिया के पास का नाला जाम हो जाता है। डेढ़ महीने पहले भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। सोमवार को पुलिया के पास के नाले की जेसीबी से दोबारा सफाई कराई जाएगी, ताकि पानी निकल सके और लोगों को राहत मिल सके।
-अमानतुल्लाह खान, विधायक, ओखला
