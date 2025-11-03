एक महीने से 'पानी-पानी' जसोला... नाले की पुलिया टूटने पर लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त; कोई सुनवाई नहीं!

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जसोला गांव में क्रिस्प अस्पताल के पास नाले पर बनी पुलिया टूटने से पिछले एक महीने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले का पानी चर्च रोड पर घुटनों तक भर गया है। वाहन चालक तो किसी तरह नाले को पार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगभग 400 मीटर तक घुटनों तक गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग से शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।

दरअसल, क्रिस्प अस्पताल के पास दिल्ली जल बोर्ड के इस नाले पर एक पुलिया बनाई गई थी। डेढ़ महीने पहले इसमें कुछ फंस गया था, जिससे पानी नहीं निकल पा रहा था। यह पुलिया डीडीए की एक सड़क के नीचे से गुजरती थी। समस्या के समाधान के लिए पुलिया को खोदकर तोड़ दिया गया। पानी निकलने पर लोगों को राहत मिली।

हालांकि, नई पुलिया बनाने की बजाय सड़क के नीचे पाइप बिछा दिया गया। कुछ दिन तो यह ठीक चला, लेकिन फिर पानी का बहाव बंद हो गया। देखते ही देखते नाला फिर से ओवरफ्लो हो गया। पिछले 20 दिनों से नाले का पानी जसोला-चर्च रोड पर भर गया है।