डिप्टी मेयर जय भगवान यादव ने जहांगीरपुरी का किया निरीक्षण, समस्याएं दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उप महापौर जयभगवान यादव ने शुक्रवार को वार्ड-17 भलस्वा स्थित जहांगीर पुरी सी-ब्लाक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप महापौर ने इलाके की साफ सफाई की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कूड़ा उठाने वाली एजेंसी को सही ढंग से कार्य करने के लिए कहा।

इस दौरान महापौर ने जहांगीरपुरी सी-ब्लाक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का निरीक्षण किया। उप-महापौर ने पार्क के साथ लगती निगम की जमीन को पार्क में मिलाकर एक चारदीवारी करने के आदेश दिए। पार्क में लगे पेड़ों की छंटाई करने के लिए कहा।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाके में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। वहीं, यादव ने इलाके से मलबा हटाने एवं नालियों की साफ सफाई एवं सड़कों के गड्ढे भरने के आदेश दिए।