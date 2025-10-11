डिप्टी मेयर जय भगवान यादव ने जहांगीरपुरी का किया निरीक्षण, समस्याएं दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
उप महापौर जयभगवान यादव ने जहांगीरपुरी सी-ब्लॉक का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अंबेडकर पार्क का निरीक्षण कर चारदीवारी बनाने के आदेश दिए। अधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने, मलबा हटाने, नालियों की सफाई करने और सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की परेशानी दूर करने के लिए तत्पर है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उप महापौर जयभगवान यादव ने शुक्रवार को वार्ड-17 भलस्वा स्थित जहांगीर पुरी सी-ब्लाक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप महापौर ने इलाके की साफ सफाई की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कूड़ा उठाने वाली एजेंसी को सही ढंग से कार्य करने के लिए कहा।
इस दौरान महापौर ने जहांगीरपुरी सी-ब्लाक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का निरीक्षण किया। उप-महापौर ने पार्क के साथ लगती निगम की जमीन को पार्क में मिलाकर एक चारदीवारी करने के आदेश दिए। पार्क में लगे पेड़ों की छंटाई करने के लिए कहा।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाके में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। वहीं, यादव ने इलाके से मलबा हटाने एवं नालियों की साफ सफाई एवं सड़कों के गड्ढे भरने के आदेश दिए।
उप महापौर जयभगवान यादव ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हमने ग्राउंड पर उतर कर जनता की परेशानी दूर करने के लिए निरीक्षण करना शुरु कर दिया है।
इस मौके पर इस अवसर पर वार्ड नंबर 17 से निगम पार्षद श्री अजीत यादव,सिविल लाइंस क्षेत्र के उपायुक्त श्री अंशुल सिरोही सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, मंडल महामंत्री अभिमन्यु ठाकुर सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहें।
