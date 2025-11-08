डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत नौ नवंबर (रविवार) को फरीदाबाद के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए सेमिनार का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना है।



साइबर अपराधी ऑनलाइन धोखाधड़ी के अलग-अलग तरीकों से वरिष्ठ नागरिकों को अपने जाल में फंसाते हैं। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन स्कैम के तरीके बताने के साथ ही उनसे बचने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

इस दौरान विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट लोगों को उदाहरण के माध्यम से डिजिटल सेफ्टी के टिप्स देंगे। कार्यक्रम में गोल्‍डन एज पीपुल सीनियर सिटिजन्स एसोसिएशन सहयोग कर रहा है। यह कार्यक्रम फरीदाबाद के सेक्‍टर 8 स्थित अपना पार्क, हॉस्पिटल ब्‍लॉक की लाइब्रेरी में होगा।

का र्यक्रम के बारे में 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्‍वास न्‍यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हरियाणा के अलावा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और उससे बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।