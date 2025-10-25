पकड़े गए ISIS के दोनों आतंकियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश

जागरण संवाददाता,नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित जिला अदालत ने आईएसआईएस के गुर्गों अदनान खान और अन्य को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तारी के बाद तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

एक बड़े आतंकवाद-रोधी अभियान में, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दो आईएसआईएस आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जो दिवाली के त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाके में आतंकवादी हमला करने की योजना बना रहे थे।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (सीपी) स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा के अनुसार, आरोपित एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे, जिसके सीरिया-तुर्की सीमा से संचालित होने का संदेह है। दोनों ने दक्षिण दिल्ली के एक प्रमुख माल सहित कई भीड़भाड़ वाले स्थानों की टोह ली थी और दिवाली के आसपास हमले की तैयारी कर रहे थे।