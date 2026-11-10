IRCTC ऐप और वेबसाइट ठप, त्योहारों में घर जाने के लिए बुक नहीं हो पा रहे टिकट; स्क्रीन पर आया 'High Load'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों के समय में अपने घर जाने के लिए रेलवे का टिकट कटवाने वालों को मंगलवार को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही आईआरसीटीसी का एप्प नहीं चलने के कारण बहुत से लोगों को निराशा हुई।

टिकट की बुकिंग के समय सर्वर पर भारी लोड पड़ने के कारण प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक को भारतीय रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया था। टिकट न बुक होने से बढ़ी बेचैनी अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाने वालों को इस असुविधा के चलते भारी दिक्कत हो रही है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट एप्प, रेल कनेक्ट आदि सभी प्लेटफॉर्म पर मंगलवार दोपहर यह दिक्कत आई है।

बुकिंग प्रोसेस की शुरुआत में ही एप्प में दिखा 'हाई लोड' का संदेश। स्क्रीनशॉट पीएनआर स्टेटस चेक करने में भी आ रही बाधा दीपावली और भइया दूज के पावन पर अपने घर गए हुए लोगों को वापस लौटने में परेशानी हो रही है। वहीं, छठ पर्व के लिए अपने गांव-घर जाने के लिए भी लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अपने बुक करवाए जा चुके टिकट के पीएनआर स्टेटस को चेक करने में भी बाधा का सामना करना पड़ रहा है।