दिल्ली में यमुना पर शुरू हुई नमो क्रूज सफारी, 500 रुपये में 40 मिनट की सैर; जानें रूट और बुकिंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार यमुना नदी में ‘नमो यमुना क्रूज सफारी’ शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पर्यटन मंत्री कपिल मिश्र के साथ क्रूज का शुभारम्भ कर राजधानीवासियों को एक सौगात दी।

बढ़ेगा रोजगार और स्थानीय कारोबार सीएम रेखा गुप्ता ने कुछ दिनों पहले योजना के निरीक्षण के बाद कहा था कि दिल्ली के लोग परिवार के साथ मां यमुना के दर्शन कर सकें, क्रूज की सैर का आनंद लें और उन्हें राजधानी में ही पिकनिक मनाने के लिए एक नई जगह मिल गई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

उद्घाटन समारोह में उपस्थित सीएम रेखा गुप्ता एवं अन्य। वीडियो ग्रैब बच्चों और बड़ों के लिए किए गए खास इंतजाम इस क्रूज प्वाइंट पर लोगों को खाने-पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। बच्चों के खेलने के लिए भी कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यमुना किनारे टॉय शाप व गेमिंग जोन भी बनाया गया है, ताकि बच्चे यहां आकर खेल सकें।

वहीं, बड़ों के लिए टेबल टेनिस आदि की भी व्यवस्था की गई है। वहीं, वीडियो गेमिंग जोन का भी निर्माण किया गया है। यहां दिल्ली की संस्कृति का बखान करने के लिए भी एक प्रदर्शनी गैलरी बनाई गई है। उद्घाटन के समय ढोल-नगाड़ों का उद्घोष किया गया।