छठ के बाद दिल्ली लौटने वालों को बड़ी राहत, चंदौली से दौड़ेगी एसी पूजा स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। छठ महापर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राजेंद्रनगर और नई दिल्ली के बीच पूर्णतया वातानुकूलित पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन 11 से 20 नवंबर तक सप्ताह में तीन दिन राजेंद्रनगर से चलेगी, जबकि वापसी में 12 से 21 नवंबर तक नई दिल्ली से परिचालित होगी।

दोनों दिशाओं में ट्रेन का ठहराव पीडीडीयू जंक्शन पर निर्धारित किया गया है। इससे बिहार से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं, नए वर्ष में रेल परिचालन व्यवस्था में बदलाव करते हुए पूर्व मध्य रेल ने 12 जोड़ी ट्रेनों के नंबर भी बदलने का निर्णय लिया है। जनवरी 2027 से गरीब रथ, सप्तक्रांति, श्रमजीवी, मगध और जनशताब्दी जैसी प्रमुख ट्रेनें नए नंबर से चलेंगी।



पीडीडीयू में दोनों दिशाओं में ठहराव

छठ के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन 02309 राजेंद्रनगर-नई दिल्ली एसी पूजा स्पेशल 11 से 20 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रात 8:10 बजे राजेंद्रनगर से प्रस्थान करेगी। यह 8:23 बजे पटना, 8:45 बजे दानापुर, 9:15 बजे आरा और रात 10 बजे बक्सर पहुंचेगी। इसके बाद रात 11:30 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचकर अगले दिन सुबह 3:45 बजे प्रयागराज और 6:45 बजे गोविंदपुरी (कानपुर) होते हुए दोपहर तीन बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन 02310 नई दिल्ली-राजेंद्रनगर एसी पूजा स्पेशल 12 से 21 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार, शनिवार और सोमवार को शाम सात बजे नई दिल्ली से खुलेगी। अगले दिन सुबह 1:55 बजे गोविंदपुरी, पांच बजे प्रयागराज और 10:10 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद बक्सर, आरा, दानापुर और पटना होते हुए दोपहर दो बजे राजेंद्रनगर पहुंचेगी। पूरी तरह एसी कोच वाली इस ट्रेन से त्योहार के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।



जनवरी से बदल जाएंगे 12 जोड़ी ट्रेनों के नंबर

पूर्व मध्य रेल ने परिचालनिक सुगमता के मद्देनजर जनवरी 2027 से 12 जोड़ी ट्रेनों को नए नंबर से चलाने का निर्णय लिया है। इसमें मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस का नंबर बदलकर 14031/14032 और सप्तक्रांति एक्सप्रेस का 15577/15578 हो जाएगा। रक्सौल-लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस 15545/15546 तथा सहरसा-अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस 14693/14694 नंबर से चलेगी। इसी तरह दरभंगा-जालंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस का नंबर 15541/15542, हावड़ा-धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस का 13387/13388 और पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस का 13255/13256 होगा।