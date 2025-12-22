ईरानी महिला के पर्स से गायब किए 1,600 अमेरिकी डॉलर, दिल्ली से फ्लिक्स बस का हेल्पर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ईरानी महिला के पर्स से 1,600 अमेरिकी डालर चोरी करने वाले आरोपित को आखिरकार उत्तरी जिले की कश्मीरी गेट पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान जहांगीरपुरी के मोनिश के रूप में हुई है। उसके कब्जे से चोरी किए गए 1,600 अमेरिकी डालर बरामद कर लिए गए हैं, जो पिछले एक साल से फ्लिक्स बस में हेल्पर के रूप में काम कर रहा था।

उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 15 दिसंबर को पुलिस चौकी कश्मीरी गेट बस अड्डा को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा. अली अकबर शाह ने एक शिकायत दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 13 दिसंबर को उनकी मेहमान फरिश्ते सयान जली (ईरानी नागरिक) अपने साथियों के साथ भारत घूमने आई थीं और शिकायतकर्ता के घर पर रुकी हुई थीं।लबाद में वह उत्तराखंड चली गईं।

बस में भूल गईं पर्स 15 दिसंबर को वह एक फ्लिक्स बस से दिल्ली वापस आईं। दोपहर करीब 01:45 बजे जैसे ही आइएसबीटी कश्मीरी गेट बस से उतरीं तो वह अपना पर्स बस में भूल गईं। बस आपरेटर ने उन्हें फोन कर बताया कि बस में उनका पर्स छूट गया है।

पर्स मिलने पर उन्होंने जांच की तो उसमें से 1,600 अमेरिकी डालर गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बस के कंडक्टर और चालक से पूछताछ की। उन्होंने पुलिस को बताया कि पर्स हेल्पर मोनिश ने उन्हें सौंपा था।