पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने दबोचे 25-25 हजार के दो शातिर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, यह सिंडिकेट पिछले 20 साल से हरियाणा, राजस्थान, असम और दिल्ली एनसीआर के चोरी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ 20 से अधिक केस दर्ज हैं। दोनों पर 25/25 हजार रुपये का इनाम भी है। इनमें एक भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है लेकिन, कई साल से दिल्ली में रह रहा था।