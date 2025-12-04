Language
    पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने दबोचे 25-25 हजार के दो शातिर

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:58 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किय ...और पढ़ें

    दिल्ली पुलिस ने पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस के अनुसार, यह सिंडिकेट पिछले 20 साल से हरियाणा, राजस्थान, असम और दिल्ली एनसीआर के चोरी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ 20 से अधिक केस दर्ज हैं। दोनों पर 25/25 हजार रुपये का इनाम भी है। इनमें एक भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है लेकिन, कई साल से दिल्ली में रह रहा था।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ध्वस्त किया अंतरराज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट, 51.5 किलो गांजा सहित 5 तस्कर दबोचे