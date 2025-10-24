क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई: अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, थाईलैंड से चलाता था नेटवर्क
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाईलैंड से ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है ताकि पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हो सके।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड जमजिथ के.पी. उर्फ समझू को गिरफ्तार कर लिया है। 38 साल का समझू केरल के कालीकट का रहने वाला है और लंबे समय से थाईलैंड में रहकर तस्करी का नेटवर्क चला रहा था।
उसे 21 अक्टूबर को मंगलुरु एयरपोर्ट पर दुबई से लौटते वक्त पकड़ा गया। वह फरार था और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी।इस मामले की शुरुआत 9 जुलाई को हुई जब क्राइम ब्रांच ने इस केस से संबंधित तीन लोगों, फहीम अहमद, दीपक शर्मा उर्फ दीपू और समीर को पकड़ा।
इनके पास से चार किलो से ज्यादा हाइब्रिड गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ में इन लोगों ने समझू का नाम लिया। पता चला कि वह मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए अंतरराष्ट्रीय कार्गो में ड्रग्स मंगवाता था और अपने साथियों के माध्यम से देश के कई हिस्सों में सप्लाई करवाता था।
लालच देकर युवाओं को करता है शामिल
समझू ने 12वीं तक पढ़ाई की और कंबोडिया में नौ साल तक तंबाकू का कारोबार किया। बाद में वह ड्रग्स तस्करी में शामिल हो गया। वह युवाओं को लालच देकर अपने नेटवर्क में शामिल करता था। इंस्पेक्टर रामपाल की टीम ने एसीपी उमेश बर्थवाल के नेतृत्व में लगातार उसकी तलाश की और आखिरकार उसे मंगलुरु में दबोच लिया।
अब तक चार लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क को खत्म करने और बाकी आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि ड्रग्स तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कोई बच नहीं पाएगा।
