खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प का जलवा... ट्रेड फेयर में आखिरी 48 घंटे बाकि; अभी भी मिल रहा भारी डिस्काउंट
44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में समापन के नज़दीक आने से दर्शकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जहाँ मंगलवार को 96,000 लोग पहुंचे। स्टॉल्स पर छूट और सरस आजीविका मेले में विशेष उत्पादों की उपलब्धता ने दर्शकों को आकर्षित किया है। दिल्ली में बढ़ती ठंड के कारण गर्म कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ गई है। यह मेला गुरुवार को समाप्त होगा।
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। 44वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के खत्म होने में अब सिर्फ दो दिन बचे हैं। ऐसे में यहां भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को यहां करीब 96 हजार विजिटर्स पहुंचे। हर हॉल और पवेलियन में अच्छी भीड़ थी। स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में मेला देखने आ रहे हैं। खास बात यह है कि जब से ज्यादातर स्टॉल्स पर डिस्काउंट मिलना शुरू हुआ है, विजिटर्स अब शॉपिंग भी कर रहे हैं।
सरस आजीविका मेले में लोगों की भीड़ भी देखने लायक है। लोग यहां केले के चिप्स, रागी पापड़, चावल के पापड़, उड़द और लहसुन के पापड़ खूब पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा, छोटानागपुर क्राफ्ट, माटी कला बोर्ड, अरमान कारपेट, करियातपुर ब्रास, MVM भागिमा (जोहार रागी), और पीपल ट्री के साथ-साथ कई लोकल एंटरप्रेन्योर और कारीगर जैसे मकबूल जादुपतिया, गीता वर्मा, संध्या सिंह कुंटिया, अनीता मंडल, अनुपा कुजूर, रजत कुमार हैंडलूम, आरती देवी हैंडलूम, अमोलिना सरस, ओम क्रिएशन, आयशा हैंडलूम, दामू बोदरा, बेबी कुमारी, बोगेंद्र पासवान, और शांति विजय एंड कंपनी, अपनी हाथ से बनी कला और प्रोडक्ट्स से विज़िटर्स को खास तौर पर अट्रैक्ट कर रहे हैं।
दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड को देखते हुए, ट्रेड फेयर में आने वाले विज़िटर्स भी बड़ी संख्या में गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पवेलियन में लोग बड़ी संख्या में स्वेटर, जैकेट, शॉल वगैरह खरीद रहे हैं। विज़िटर्स हॉल 9, 10 और 11 में सेल पर रखे घरेलू सामान का भी मज़ा ले रहे हैं।
हॉल नंबर 6 में खादी पवेलियन भी पसंदीदा है। इसके अलावा, स्टेट पवेलियन और फ़ूड कोर्ट में लगातार भीड़ रहती है। याद रखें, यह 14 दिन का मेला गुरुवार को खत्म होगा।
