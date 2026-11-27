जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी जिले के साइबर थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम पर शाॅपिंग और अमेजन डिलीवरी के नाम पर हो रही ठगी का पर्दाफाश किया है। मास्टरमाइंड अशोक कुमार मीणा को दिल्ली व काल करने वाले अजय को जयपुर से गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने पीड़ित को 1.04 लाख रुपये वापस भी दिलाए।

पुलिस के मुताबिक, मालवीय नगर की रहने वाली एक महिला ने इंस्टाग्राम पर “@s.bucketlist.store” नाम के एक फर्जी शाॅपिंग पेज से 999 रुपये के बैग ऑर्डर किए थे। इसके बाद, एक व्यक्ति ने खुद को अमेजन डिलीवरी एजेंट बताकर उससे संपर्क किया।