मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और गृह काउन्सिल भारत के शहरों में स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए तैयारः एमओएचयूए सचिवर

आज के समय में इनोवेशन अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। चुनौतियों का समाधान करने के लिए समुदायों और देश को मिलकर काम करना होगा। हमें लगातार सीखते हुए शहरों को प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए नई तकनीकों का विकास करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और गृह काउन्सिल इस दिशा में प्रयासरत हैं।