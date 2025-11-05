Language
    मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और गृह काउन्सिल भारत के शहरों में स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए तैयारः एमओएचयूए सचिवर

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Mishra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:31 PM (IST)

    आज के समय में इनोवेशन अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। चुनौतियों का समाधान करने के लिए समुदायों और देश को मिलकर काम करना होगा। हमें लगातार सीखते हुए शहरों को प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए नई तकनीकों का विकास करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और गृह काउन्सिल इस दिशा में प्रयासरत हैं।

