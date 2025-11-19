तीन बेटियों की मां ने बेटे की चाहत में किया चार माह के मासूम का अपहरण, गाजियाबाद से की गई गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीन बेटियां होने के बाद भी बेटा नहीं हुआ तो महिला ने चार माह के मासूम को अगवा कर लिया। मां की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला को लोनी देहात से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मीरा सिटी की रहने वाली आरती के रूप में हुई है। उसके पास से मासूम को सकुशल बरामद कर लिया गया है।

पूछताछ में उसने बताया कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास उसने मासूम को उसकी मां के साथ देखा। आरती ने मासूम की मां से नजदीकियां बढ़ाईं। अक्सर वह उसे खिलाने के लिए जाने लगी। एक दिन मौका देखकर वह मासूम के साथ गायब हो गई। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया के 17 नवंबर को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर रहने वाली महिला ने चार माह के मासूम के गायब होने की शिकायत की। पीड़िता ने बताया कि वह अपने पति और चार बच्चों के साथ वहां रहती है। परिवार फुटपाथ पर जैकेट बेचता है। पीड़िता ने आरती पर ही शक जाहिर किया।

पीड़िता ने बताया क कुछ दिनों पहले आरती ने आना शुरू किया था। वह बच्चों के लिए कुछ खाने-पीने के लिए लेकर आती थी और बच्चों के साथ खेलती थी। खासकर वह उसके चार माह के मासूम के साथ खेलने लगी। इस बीच, आरती मासूम के साथ गायब हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।

पुलिस ने किसी तरह आरती का मोबाइल नंबर पता किया। जांच के दौरान पता चला कि आरती का मोबाइल फोन बंद है। पुलिस ने उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन देखी। टीम को उसकी लोकेशन लोनी देहात की मिली। उसके आधार पर महिला की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने उसी दिन आरती को लोनी देहात से दबोच लिया।