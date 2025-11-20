हर महीने फूंक रहे 11-12 लाख... फिर भी आनंद विहार का AQI नंबर-1; 22 करोड़ का स्मॉग टावर बना सरकारी बोझ
विभिन्न एजेंसियों द्वारा अप्रभावी घोषित किए जाने के बावजूद, दिल्ली के आनंद विहार में स्मॉग टावर अभी भी चालू है। इस टावर के संचालन पर हर महीने लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि आनंद विहार का AQI अभी भी सबसे अधिक है। आरटीआई से पता चला है कि यह टावर पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर को केवल 20% तक ही कम कर पाता है, जबकि इसके संचालन पर मासिक खर्च 10.57 लाख रुपये है। पर्यावरणविद स्मॉग टावर जैसे अस्थायी उपायों को खारिज करते हैं।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। विभिन्न एजेंसियों और विशेषज्ञों ने प्रदूषण नियंत्रण में स्मॉग टावर को अप्रभावी घोषित किया है। इसके बावजूद, आनंद विहार स्थित स्मॉग टावर अभी भी चालू है। विडंबना यह है कि इसके संचालन पर हर महीने लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद, आनंद विहार में अभी भी दिल्ली में सबसे अधिक AQI है।
2021 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली में दो जगहों पर स्मॉग टावर लगाए गए थे। एक दिल्ली सरकार ने बाबा खड़ग सिंह मार्ग (कनॉट प्लेस) पर लगाया था, जबकि दूसरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने आनंद विहार में लगाया था। प्रदूषण नियंत्रण में अप्रभावी होने के कारण कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर को बहुत पहले बंद कर दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि आनंद विहार स्थित स्मॉग टावर अभी भी चालू है।
सामाजिक कार्यकर्ता अमित गुप्ता द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में, सीपीसीबी ने खुद स्वीकार किया कि आनंद विहार स्थित स्मॉग टावर अभी भी चालू है। सीपीसीबी के अनुसार, यह स्मॉग टावर 200 से 400 मीटर के दायरे में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर को अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही कम कर सकता है। इसके संचालन पर प्रति माह ₹10.57 लाख का खर्च आता है।
सीपीसीबी ने 13 नवंबर को दिए अपने जवाब में बताया कि यह आकलन आईआईटी-बॉम्बे और आईआईटी-दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से किए गए मूल्यांकनों पर आधारित है। अक्टूबर 2022 में, सीपीसीबी ने एक अलग आरटीआई के जवाब में बताया कि 20-100 मीटर के बहुत छोटे दायरे में, पीएम 2.5 का स्तर 8 से 39 प्रतिशत और पीएम 10 का स्तर 19-50 प्रतिशत तक कम हुआ है।
सीपीसीबी ने लागत की विस्तृत जानकारी भी दी, जिसमें बताया गया कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वर्तमान में ₹10.27 लाख प्रति माह की संचालन और रखरखाव लागत पर टावर का संचालन कर रहा है। इसमें बिजली शुल्क, जीएसटी और एनबीसीसी को देय आठ प्रतिशत परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) शुल्क शामिल नहीं है, जिससे कुल मासिक खर्च लगभग ₹11-12 लाख हो जाता है।
निर्माण व्यय के संबंध में, सीपीसीबी ने बताया कि स्मॉग टावर परियोजना की लागत लगभग ₹21-22 करोड़ है, जिसमें निर्माण लागत के रूप में निर्धारित ₹18.52 करोड़, अतिरिक्त शुल्क और एनबीसीसी का आठ प्रतिशत पीएमसी शुल्क शामिल है।
संपर्क करने पर, सीपीसीबी सदस्य डॉ. अनिल गुप्ता ने इस मामले के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की और कहा कि इस मुद्दे पर बोर्ड बैठक में चर्चा की जाएगी।
यह ध्यान देने योग्य है कि कई पर्यावरणविदों ने दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग टावर और क्लाउड सीडिंग जैसे अस्थायी उपायों को बार-बार खारिज किया है। उनका तर्क है कि दीर्घकालिक उपाय समय की मांग हैं।
