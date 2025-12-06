IGI एयरपोर्ट से राहत की खबर, IndiGo की फ्लाइट्स हो रही रवाना; कैंसिलेशन जीरो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IGI एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स की स्थिति शुक्रवार आधी रात से धीरे-धीरे सुधरने लगी। कुछ को छोड़कर, ज्यादातर इंडिगो फ्लाइट्स अपनी डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गईं। हालांकि फ्लाइट्स में देरी हो रही है, लेकिन पैसेंजर्स को राहत है कि कोई कैंसलेशन नहीं हो रहा है। कई फ्लाइट्स थोड़ी देरी से रवाना हो रही हैं।