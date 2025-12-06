IGI एयरपोर्ट से राहत की खबर, IndiGo की फ्लाइट्स हो रही रवाना; कैंसिलेशन जीरो
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर इंडिगो उड़ानों की स्थिति में शुक्रवार आधी रात से सुधार हुआ है। ज्यादातर उड़ानें अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गईं, जिससे या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IGI एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स की स्थिति शुक्रवार आधी रात से धीरे-धीरे सुधरने लगी। कुछ को छोड़कर, ज्यादातर इंडिगो फ्लाइट्स अपनी डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गईं। हालांकि फ्लाइट्स में देरी हो रही है, लेकिन पैसेंजर्स को राहत है कि कोई कैंसलेशन नहीं हो रहा है। कई फ्लाइट्स थोड़ी देरी से रवाना हो रही हैं।
अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर 68 परसेंट फ्लाइट्स में देरी हो रही है। एवरेज देरी करीब आधे घंटे की है। यह पिछले पांच दिनों में सबसे अच्छी स्थिति है। उम्मीद है कि समय के साथ स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी।
पैसेंजर एडवाइजरी
- दिल्ली एयरपोर्ट पर, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हाल की दिक्कतों के बाद फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रहे हैं और नॉर्मल हो रहे हैं।
- इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स पर अभी भी असर पड़ा है। पैसेंजर्स को सलाह दी जाती है कि वे परेशानी से बचने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले एयरलाइन से फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।
- हमारी टीमें दिक्कतों को कम करने और पैसेंजर्स के लिए एक आसान यात्रा अनुभव पक्का करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ एक्टिवली कोऑर्डिनेट कर रही हैं।
- इस दौरान आपके सब्र और सहयोग के लिए हम आपकी तारीफ़ करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए कृपया हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.newdelhiairport.in पर जाएं। हम एक सुरक्षित और आसान यात्रा अनुभव को प्राथमिकता देते रहेंगे। कॉन्फिडेंस और मन की शांति के साथ यात्रा करें।
