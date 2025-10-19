Delhi Airport: दिल्ली-दीमापुर इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग, तुरंत पाया काबू; सभी यात्री सुरक्षित
दिल्ली से दीमापुर जा रही इंडिगो की उड़ान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई। उड़ान भरने के बाद हुई इस घटना में चालक दल ने तत्परता दिखाते हुए आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना की जांच शुरू कर दी गई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली से दीमापुर जा रही इंडिगो उड़ान 6E 2107 में एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई। घटना उस समय हुई जब विमान उड़ान भर चुका था। चालक दल ने तत्परता दिखाते हुए आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। इस घटना में कोई यात्री या चालक दल का सदस्य घायल नहीं हुआ। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उड़ान अपने गंतव्य तक पहुंच गई। घटना की जांच शुरू कर दी गई है।
