Delhi Airport: दिल्ली-दीमापुर इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग, तुरंत पाया काबू; सभी यात्री सुरक्षित

दिल्ली से दीमापुर जा रही इंडिगो की उड़ान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई। उड़ान भरने के बाद हुई इस घटना में चालक दल ने तत्परता दिखाते हुए आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

