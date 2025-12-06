Indigo Crisis से यात्रियों की बेबसी चरम पर: ‘बिना पैसे और गर्म कपड़ों के फंसे एयरपोर्ट पर, बेमतलब खर्च हो रहे रुपए’

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बेटी और पत्नी के साथ सामान लेकर बिना पैसे और गर्म कपड़े के एयरपोर्ट पर फंसा हूं। यहां मोबाइल चार्ज के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। खाने-पीने के लिए भी दोस्तों से पैसा उधार मांगना पड़ रहा है। तीन दिनों से भुवनेश्वर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल चल रही है। अगर मैं यह फ्लाइट कैंसिल करके दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट में जाने की सोच भी रहा हूं तो उसका बेहिसाब टिकट किराया देख सहम जा रहा हूं। अपनी आपबीती सुनाते हुए राजेश अग्रवाल का दर्द आंसुओं के रूप में छलक पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रियों का छलक रहा दर्द ऐसे ही किसी छात्र की परीक्षा छूट गई तो कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने और अपने बच्चों व भाई- बहन की शादी में समय पर नहीं पहुंच सका। इंडिगो ने देश के यात्रियों को ऐसा दर्द दिया है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता।

फ्लाइट री-शेड्यूल करने की गुहार लगा रहे इंडिगो की यह लापरवाही यात्रियों के लिए एक भयानक हादसा बन गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल- एक पर पिछले तीन दिनों से परिवार के साथ फंसे भुवनेश्वर के राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी संतोषी अग्रवाल की आंखें उस समय नम हो गई जब उन्होंने बताया कि आज उनकी बेटी की बीए के प्रेक्टिकल परीक्षा है और वह इंडिगो कर्मचारियों से पिछले तीन दिनों से अपने घर जाने के लिए फ्लाइट री-शेड्यूल करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सही से जवाब नहीं दे रहा है। आज भी पता नहीं उनकी फ्लाइट उड़ान भरेगी या नहीं, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।