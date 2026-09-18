IndiGo का अंतरराष्ट्रीय मंच पर डंका, Skytrax Awards 2026 में फिर बनी साउथ एशिया की नंबर-1 लो-कॉस्ट एयरलाइन
इंडिगो को स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2026 में 16वीं बार भारत और दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ लो-कॉस्ट एयरलाइन चुना गया ...और पढ़ें
HighLights
इंडिगो को 16वीं बार सर्वश्रेष्ठ लो-कॉस्ट एयरलाइन का सम्मान मिला।
स्काईट्रैक्स अवार्ड्स 2.48 करोड़ यात्रियों के वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित।
इंडिगो ने सर्वश्रेष्ठ केबिन क्रू और स्वच्छ एयरलाइन पुरस्कार भी जीते।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। देश की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी इंडिगो को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ा सम्मान मिला है। विमानन की दुनिया में प्रतिष्ठित स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2026 में 16वीं बार भारत और दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ लो-कास्ट एयरलाइन के खिताब से इसे नवाजा गया है।
2.48 करोड़ यात्रियों के सर्वे से हुआ फैसला
विमानन उद्योग का आस्कर कहे जाने वाले स्काईट्रैक्स अवार्ड्स के लिए सितंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच एक वैश्विक यात्री संतुष्टि सर्वे कराया गया था। इसमें 100 से अधिक देशों के 2.48 करोड़ यात्रियों ने 300 से अधिक एयरलाइंस का मूल्यांकन किया।
यात्रियों ने समय पर उड़ान (आन-टाइम परफार्मेंस), केबिन स्वच्छता और एयरपोर्ट सेवाओं जैसे मानकों पर इंडिगो को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ माना। इस मुख्य सम्मान के साथ ही इंडिगो ने 'सर्वश्रेष्ठ केबिन क्रू' और 'सबसे स्वच्छ एयरलाइन' के पुरस्कार भी जीते।
एयरलाइन के सीईओ विली वाल्श ने इस सफलता का श्रेय 90 करोड़ यात्रियों के भरोसे और कर्मचारियों की मेहनत को दिया। वहीं स्काईट्रैक्स के सीईओ एडवर्ड प्लेस्टेड ने 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के साथ इंडिगो के तेजी से होते विस्तार की तारीफ की।
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