इंडिगो का सफर हुआ महंगा, एक्स्ट्रा बैगेज समेत कई सेवाओं की कीमतें बढ़ीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपनी कई सेवाओं के शुल्कों में बढ़ोतरी कर दी है। एयरलाइन ने अतिरिक्त सामान, बच्चों के सफर , अकेले यात्रा करने वाले बच्चों की सेवा, प्रायोरिटी चेक-इन और ट्रैवल सर्टिफिकेट के दामों में संशोधन किया है। इन शुल्कों में बदलाव को नियमित समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।

नए संशोधनों के तहत, घरेलू उड़ानों पर एक्स्ट्रा बैगेज का शुल्क 700 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है, यानी यात्रियों को अब हर अतिरिक्त किलोग्राम पर 100 रुपये अधिक चुकाने होंगे। इसके अलावा, तीन दिन से दो साल तक के बच्चों के सफर का शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है।