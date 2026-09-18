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लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की मिस एप्रोच, पायलट की सूझबूझ से दूसरे प्रयास में हुई सुरक्षित लैंडिंग

By Nishant Yadav Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 18 Sep 2026 11:25 AM (IST)

लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली से आए इंडिगो के एक विमान को पहले प्रयास में उतरने में दिक्कत हुई, जिसके बाद पायलट ने 'गो अराउंड' का विकल्प चुना।

तस्वीर- फाइल।

तस्वीर- फाइल।

HighLights

  1. इंडिगो विमान की लखनऊ में दूसरे प्रयास में लैंडिंग।

  2. पायलट को एप्रोच एरिया आंकने में हुई असुविधा।

  3. पहले भी राहुल गांधी के विमान संग हुई ऐसी घटना।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दिल्ली से पहुंचा विमान एक बार में नहीं उतर सका। दोबारा प्रयास में विमान की लैंडिंग हो सकी। रनवे पर लैंडिंग वाले स्थान का सही आंकलन न करने की वजह से ऐसा हुआ।

पिछले दिनों आठ सितंबर को भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर आए एअर इंडिया के विमान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनका विमान भी दूसरे प्रयास में उतर सका।

इंडिगो एयरलाइन का विमान 6ई 2151 रात 8:50 बजे लखनऊ पहुंचा था। विमान जैसे ही लैंडिंग के लिए रनवे के करीब आया, पायलट को एप्रोच एरिया को भांपने में असुविधा हुई। पायलट ने गो अराउंड का विकल्प चुना और एटीसी से संपर्क कर दूसरे प्रयास में 8:54 बजे सुरक्षित लैंडिंग की।

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