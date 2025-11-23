अब वेटिंग रूम में नहीं, प्लेटफॉर्म पर ही खाइए ब्रांडेड खाना; रेलवे बोर्ड की केटरिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव
रेलवे स्टेशनों पर अब मैकडॉनल्ड्स, केएफसी जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों का खाना मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने खानपान नीति में बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। पहले स्टॉल तीन कैटेगरी में थे, अब प्रीमियम ब्रांड आउटलेट भी खुलेंगे। आईआरसीटीसी ई-कैटरिंग से ट्रेनों में खाना देता है, अब स्टेशनों पर भी क्वालिटी वाला खाना मिलेगा।
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर्स को मैकडॉनल्ड्स, KFC और पिज़्ज़ा हट जैसे पॉपुलर ब्रांड्स का खाना मिल सकेगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अपनी केटरिंग पॉलिसी में बदलाव किया है। पॉपुलर ब्रांड्स के आउटलेट खोलने का प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा, जिससे रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर्स को खाने के ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे।
रेलवे केटरिंग पॉलिसी 2017 के मुताबिक, रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल्स तीन कैटेगरी में बांटे गए थे: टी स्टॉल, मिल्क बार और जूस बार। इन स्टॉल्स पर ड्रिंक्स, हल्का नाश्ता और स्नैक्स मिलते थे। अब केटरिंग पॉलिसी में बदलाव करके प्रीमियम ब्रांड आउटलेट कैटेगरी को शामिल किया जा रहा है। आउटलेट्स पांच साल के लिए ई-ऑक्शन के ज़रिए बांटे जाएंगे। इस बदलाव से रेलवे स्टेशनों पर मैकडॉनल्ड्स, KFC और पिज् हट जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के आउटलेट खोले जा सकेंगे।
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCT) ई-केटरिंग के ज़रिए ट्रेनों में पैसेंजर्स को उनकी सीट पर पॉपुलर ब्रांड्स का खाना देता है। अब यह ऑप्शन रेलवे स्टेशनों पर भी मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्टेशनों पर क्वालिटी वाला खाना मिलना पक्का होगा।
