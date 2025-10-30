Indian Railways: दिल्ली से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने किया स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली और छठ के बाद भी यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पहले से घोषित विशेष ट्रेनों के साथ ही आवश्यकता अनुसार अल्प सूचना के आधार पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया जा रहा है। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए भी विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है।

अधिकारियों का कहना है कि त्योहार में अपने घर व अन्य स्थानों पर गए यात्रियों को वापस लौटने में परेशानी न हो इसे ध्यान में रखकर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

इस ट्रेन में सिर्फ अनारक्षित कोच है। यह विशेष ट्रेन प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए बुधवार को रवाना हुई थी। नई दिल्ली से यह बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह साढ़े चार बजे यह प्रयागराज पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल और फतेहपुर में होगा।

जम्मू-कश्मीर की निरस्त ट्रेनें पटरी पर लौटेंगी अगस्त में भारी वर्षा व बाढ़ के कारण जम्मू कश्मीर में रेल लाइन को नुकसान पहुंचा था जिस कारण कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई थी। सितंबर व अक्टूबर में कई ट्रेनें चलने लगी थी। कई अन्य निरस्त ट्रेनें अगले माह से पटरी पर लौटेंगी।