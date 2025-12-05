Indigo संकट के बीच रेलवे ने दी बड़ी राहत, चार प्रीमियम ट्रेनों में जोड़े नए कोच; देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में पिछले कई दिनों से जारी बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन और देरी की वजह से हवाई यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय रेलवे ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए यात्रियों को वैकल्पिक और भरोसेमंद विकल्प देने का फैसला किया है।

रेलवे ने आज (5 दिसंबर 2025) से चार सबसे व्यस्त और लोकप्रिय प्रीमियम ट्रेनों में स्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने की घोषणा की है। इससे दिल्ली-जम्मू, दिल्ली-डिब्रूगढ़, दिल्ली-चंडीगढ़ और दिल्ली-अमृतसर रूट पर यात्रा करने वालों को तत्काल राहत मिलेगी।

ये ट्रेनें हुईं अपग्रेड

ट्रेन का नाम एवं नंबर जोड़ा गया अतिरिक्त कोच नई दिल्ली - जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस

(12425/12426) → एक अतिरिक्त थर्ड एसी (3A) कोच नई दिल्ली - डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस

(12423/12424) → एक अतिरिक्त थर्ड एसी (3A) कोच नई दिल्ली - चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस

(12045/12046) → एक अतिरिक्त चेयर कार (CC) कोच नई दिल्ली - अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस

(12029/12030) → एक अतिरिक्त चेयर कार (CC) कोच

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ये अतिरिक्त कोच आज से ही संबंधित ट्रेनों में लगने शुरू हो गए हैं और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को सबसे पहले कन्फर्म सीटें दी जा रही हैं।

यात्रियों के लिए सलाह

अगर आप आने वाले दिनों में इन रूट्स पर हवाई यात्रा की योजना बना रहे थे और आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो तुरंत IRCTC वेबसाइट या ऐप पर इन ट्रेनों में सीट उपलब्धता चेक करें। राजधानी और शताब्दी में अक्सर लास्ट मिनट में भी कन्फर्मेशन मिलने की संभावना बढ़ गई है। रेलवे का यह कदम न सिर्फ इंडिगो के यात्रियों को बड़ी राहत देगा बल्कि त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को मैनेज करने में भी मदद करेगा।